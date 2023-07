Calciomercato Roma, Mourinho ha scelto: doppia opzione low cost

L’allenatore della Roma ha messo nel mirino due calciatori in vista di questa finestra estiva di calciomercato, cominciata da poco

Mourinho vuole pensare in grande in vista della prossima annata di Serie A. In quella scorsa, una rosa non molto lunga ha costretto il tecnico di Setubal a rinunciare al campionato e a puntare tutto sull’Europa League. Nella finale di Budapest, poi, il cammino dei giallorossi i è scontrato con Antony Taylor, che ha avuto dei piani diversi per il destino di tutti quei tifosi che sono partiti anche senza biglietto per sostenere la squadra.

Stagione nuova, vecchie ambizioni. Mourinho non vorrà rinunciare così facilmente agli obiettivi fissati e per farlo ha intenzione di andare a migliorare la rosa a disposizione. Per farlo, Tiago Pinto ha già preso due calciatori, mente per il terzo mancano solo gli annunci burocratici. Si tratta di Aouar, Ndicka e Diego Llorente. I primi due sono stati ufficializzati addirittura prima dell’inizio del mercato, mentre per lo spagnolo i giallorossi finiscono di trattare con il Leeds.

Per andare a completare ancora tutto il disegno tattico di Mourinho, in programma ci sono gli ingressi di almeno altri due innesti: un centrocampista e un attaccante. Prendere una nova punta è fondamentale perché nella scorsa annata Belotti e Abraham hanno deluso le aspettative, con l’inglese che ha subito la rottura del crociato nell’ultima giornata.

Calciomercato Roma, doppia opzione per Mourinho

L’addio di Georginio Wijnaldum ha lasciato un vuoto nelle gerarchie romaniste, per questo motivo il tecnico giallorosso ha nel mirino due giocatori che possono approdare nella Capitale a basso costo, permettendogli di concentrare le forse su un altro obiettivo di mercato.

Si tratta di Marcel Sabitzer e Daichi Kamada, che piacciono molto a Mourinho. I due si incastrano bene nell’idea tattica dello Special One, come conferma Augusto Ciardi, intervenuto ai microfoni di TvPlay, canale Twitch di Calciomercato.it: “Sabitzer piace al pari di Kamada, anche di più perché su di lui possono convergere sia le idee di Mourinho che di Pinto. Può fare sia il numero 4 che il numero 8. Mourinho avrebbe voluto trasformare Kamada in un 8. Per Marcel la Roma si sta informando con il Bayern Monaco, andrebbe a completare la Roma quasi per tutto. Potrebbe arrivare in prestito e guadagna 6 milioni. È uno dei preferiti come mezzala“.

Riuscire a chiudere per uno dei due permetterebbe a Pinto e a Mourinho di puntare anche altri obiettivi: “Adesso che c’è la possibilità di prendere in prestito Sabitzer o Kamada a zero, la Roma potrebbe entrare nell’ottica di investire nell’attaccante. L’importante è non farsi sfuggire le occasioni“.

