Calciomercato Roma, affare coi rossoneri: intesa definitiva

Il general manager della Roma sta preparando un altro affare in questa finestra di calciomercato, con il club che interessato a concludere

La Roma continua a preparare il ritiro in vista dell’inizio della prossima stagione. La Serie A 2023/2024 comincia a prendere forma con i calendari che sono stati definiti ieri nella selezione dell’algoritmo. L’inizio di campionato per i giallorossi non sembra difficile, anche se alla terza giornata c’è il Milan. Subito big match, quindi, contro Leao e compagni con Moncada e Furlani che stanno dando filo da torcere a Pinto.

Il general manager romanista, infatti, sta cercando di costruire la miglior rosa per José Mourinho che vuole continuare a rincorrere i propri obiettivi. Nel mirino c’è il quarto posto, che significa Champions League e, dopo la delusione dello scorso anno, sarà molto probabile aspettarsi un impiego di forse maggiore per raggiungere questo traguardo. Tornare a giocare nel torneo europeo, infatti, è molto importante perché assicura un’entrata importante che può aiutare a risanare il budget.

Per migliorare la squadra, Pinto sta lavorando sodo e ha già cominciato da tempo a muoversi per sbloccare determinati colpi. In entrata sono stati ufficializzati Aouar e Ndicka, mentre per Llorente mancano gli ultimi dettagli. In uscita, invece, sono stati tanti i giocatori che hanno salutato Trigoria per approdare in altre squadre e permettere al club di fare cassa.

Calciomercato Roma, Pinto tratta ancora: può partire in prestito con diritto di riscatto

Justin Kluivert, Filippo Missori, Cristian Volpato, Carles Perez e Benjamin Tahirovic hanno lasciato la squadra in questi giorni permettendo alla Roma di trovare i 30 milioni che servivano al club per vitare una multa salata dalla Uefa. Ora, però, ci sono altri giocatori destinati a lasciare la rosa nelle prossime settimane.

Uno di questi è Matias Vina, approdato in giallorosso per sostituire Spinazzola, ma mai entrato nelle gerarchie di Mourinho. Dopo la scorsa stagione passata al Bournemouth, come riporta Gabriele Conflitti, la Roma sta trattando ancora con gli inglesi per prolungare anche quest’anno il prestito. Il general manager giallorosso è a contatto con i rossoneri per lasciar partire l’uruguaiano sempre a titolo temporano, ma con il diritto di riscatto.