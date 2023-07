Calciomercato Roma, sprint per il bomber: nuovo via libera

Calciomercato Roma, Tiago Pinto all’affondo per consegnare il nuovo bomber a Tiago Pinto. Nuovo via libera per i giallorossi, trovata la formula per il sì.

Il calciomercato della Roma è entrato in una nuova fase dopo aver superato lo scoglio delle plusvalenze da totalizzare entro il 30 giugno. Tiago Pinto, che in uscita è stato abile a non svendere nessun titolare della rosa giallorossa, ha fissato le priorità per i nuovi rinforzi da consegnare a José Mourinho. Il dirigente portoghese ha intenzione di regalare allo Special One un nuovo centravanti, e c’è l’ennesima apertura per il colpo in entrata dalla Premier League.

Dopo aver ufficializzato due colpi a parametro zero Tiago Pinto si è concentrato sul nodo delle cessioni in casa Roma. Le ultime settimane di giugno sono state dedicate a piazzare diversi colpi in uscita per il dirigente portoghese, a partire da Tahirovic acquistato dall’Ajax. L’addio a Carles Perez, ceduto con lo sconto al Celta Vigo, ha chiuso idealmente il cerchio sul tema delle plusvalenze, evitando nuove dure sanzioni da parte dell’UEFA sul Fair Play Finanziario. Ora il manager lusitano, responsabile del mercato giallorosso, sta concentrando i suoi sforzi nella caccia al rinforzo offensivo da consegnare a José Mourinho.

Calciomercato Roma, sprint per Scamacca: il West Ham apre al prestito oneroso

La pista più calda per l’attacco giallorosso, orfano causa infortunio di Tammy Abraham, porta a guardare nuovamente in Premier League. Il prescelto è Gianluca Scamacca, cresciuto nelle giovanili giallorosse e reduce dal primo anno con la maglia del West Ham. L’ex Sassuolo ha già detto sì alla Roma ed ora il club londinese sembra pronto a concedere il via libera decisivo a Tiago Pinto.

Accostato anche alla lista dei desideri del Milan, che continua a seguire anche Alvaro Morata, l’ultimo assist a Tiago Pinto concederebbe il via libera totale al ritorno a Trigoria del centravanti. Secondo quanto scrive l’edizione odierna de ‘Il Tempo’, il West Ham potrebbe aprire alla formula del prestito oneroso per il proprio attaccante. La volontà del calciatore è quella di tornare a vestire la maglia della Roma, ed il club londinese ora sembra pronto a salutarlo dopo un anno.