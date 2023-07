Dybala, clausola e tripletta Premier: palla alla Roma, tifosi col fiato sospeso

Calciomercato, la clausola di Paulo Dybala non fa dormire sonni tranquilli alla Roma. Non solo il Chelsea pronto all’assalto della ‘Joya’: tripletta in Premier

Paulo Dybala è stato autentico trascinatore della Roma di José Mourinho nella sua stagione d’esordio con i colori giallorossi. L’attaccante argentino, a suon di gol e assist, ha fatto innamorare completamente la piazza giallorossa. La squadra guidata dallo Special One è a caccia di nuovi rinforzi in tutti i settori del campo e si torna a guardare in Premier League. Ma dal campionato inglese è pronto anche un nuovo assalto al talento sudamericano, la cui clausola d’addio tiene la Roma con il fiato sospeso.

Fiato sospeso per il futuro di Paulo Dybala in casa Roma. Nelle scorse ore sono rimbalzate dall’Inghilterra nuove voci che vogliono il Chelsea di Pochettino sulle tracce dell’attaccante argentino della squadra giallorossa. L’impatto avuto dall’ex Juventus al primo anno alla Roma è stato eccellente, la speranza della piazza romanista è che Tiago Pinto riesca a blindare il talentuoso attaccante argentino. Oltre ai Blues dal campionato inglese sembrano pronte altre due big a fiondarsi sulla ‘Joya’, che attende in vacanza segnali dalla Roma intorno all’adeguamento salariale e la conseguente cancellazione della clausola.

Clausola Dybala, Roma con il fiato sospeso: non solo il Chelsea in agguato

Clausola che continua a fare gola, non solo al Chelsea in Premier League. Pinto sta cercando di strappare il sì del West Ham per riportare a Trigoria Gianluca Scamacca, ma deve fare i conti con le sirene inglesi per Paulo Dybala, corteggiato anche dai club arabi.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, oltre al Chelsea ci sono altri due grandi club inglesi pronti a fiondarsi sull’argentino. Parliamo del Manchester United di ten Hag e del Tottenham. Le big inglesi continuano a sperare nel colpaccio Paulo Dybala grazie alla clausola d’uscita dal valore irrisorio per le cifre che girano in Premier League. Pinto deve chiudere il cerchio intorno al futuro della ‘Joya’, trovando l’accordo per il rinnovo e la cancellazione della fastidiosa clausola.