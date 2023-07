Il post-partita con la Roma costa caro: sanzione ufficiale

Il calciatore è stato bacchettato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio in seguito al gesto che ha seguito la partita con la Roma

Il campionato di Serie A è pronto a cominciare con il calendario che è stato definito ieri nella cerimonia di inaugurazione della stagione. In molti si augurano che quella che verrà non sia simile a quella appena passata, soprattutto per le polemiche che si sono create intorno alla classe arbitrale. Nemico numero uno di questa polemica è stato senza ombra di dubbio Mourinho, che non si è mai tirato indietro.

L’allenatore portoghese, infatti, ha sempre detto quello che pensava in conferenza stampa andando a bacchettare quei direttori di gara che non avevano raggiunto la sufficienza secondo lui. In finale di Europa League, poi, è arrivata la critica diretta ad Anthony Taylor, che è stato protagonista di una partita da dimenticare. L’inglese non ha arbitrato bene la partita, facendo alzare ancora di più le temperature, in uno stadio che era sul punto di esplodere.

Il suo gesto è stato criticato da molti, che hanno sottolineato come il suo atteggiamento avrebbe potuto fomentare i tifosi. Questo perché il giorno dopo la gara, alcuni tifosi hanno intercettato Taylor nell’aeroporto di Budapest e lo hanno bersagliato di insulti, senza andare mai oltre alle invettive verbali.

De Roon sanzionato, lo sfottò gli costa caro

A quanto pare, però, Mourinho non è l’unico bad boy del campionato, visto che non è stato l’unico ad aver avuto un atteggiamento critico nei confronti degli arbitri. Inoltre, anche i giocatori sono stati protagonisti di alcuni comportamenti che non hanno di certo fatto bella figura.

Uno di questi era Maarten De Roon, che al termine della partita con la Roma del 23 aprile, terminata 3-1 per i bergamaschi, aveva pubblicato sui suoi profili social uno sfottò. Nell’immagine si leggeva “Quando sei di Rotterdam e batti la Roma“, chiaro riferimento a quanto accaduto nei quarti di finale di Europa League. Il gesto, però, non è piaciuto alla Federazione Italiana Giuoco Calcio che ha deciso di punire il centrocampista olandese con un’ammenda da 2.500 euro.