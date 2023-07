Inter senza freni: nuovo scippo a Roma e Milan

Calciomercato, l’Inter di Inzaghi e Marotta non si ferma dopo il colpo Frattesi. Nuovo scippo all’orizzonte, Roma e Milan avvisate.

Nuova insidia per Roma e Milan in ottica calciomercato estivo. L’Inter guidata da Simone Inzaghi non ha intenzione di mollare la presa dopo aver messo a segno il colpo Davide Frattesi. Il centrocampista, cresciuto nelle giovanili giallorosse, è stato a lungo corteggiato da tante squadre in Italia. Ad avere la meglio sono stati i nerazzurri, che hanno trovato l’accordo totale con la squadra emiliana per il passaggio del classe ’99 alla corte di Simone Inzaghi. Ma l’Inter segue un altro obiettivo a centrocampo accostato sia alla Roma che al Milan.

La telenovela legata al futuro di Davide Frattesi ha trovato il suo epilogo in Serie A. Il centrocampista romano passerà all’Inter di Inzaghi, con la Roma pronta ad incassare quasi 10 milioni di euro grazie alla percentuale sulla rivendita dal Sassuolo. Il classe ’99 andrà a rinforzare il settore nevralgico di campo per i nerazzurri, che sembrano pronti a piombare su un altro obiettivo della Roma, sempre a centrocampo. Giallorossi avvisati, Marotta ha messo nel mirino un altro sgambetto, anche il Milan è stato vicinissimo a chiudere per il colpo a zero a centrocampo.

Calciomercato, incubo Inter per Roma e Milan: nerazzurri su Kamada

Parliamo del giapponese Daichi Kamada, libero a parametro zero dopo la scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. Trequartista classe ’96, accostato alla lista dei desideri sia della Roma che del Milan in Serie A, i giallorossi dal club tedesco hanno già prelevato Evan Ndicka sempre a costo zero.

Sfumata la pista che portava al ritorno di Davide Frattesi a Trigoria il nome del calciatore asiatico è tornato di moda per la squadra giallorossa Non è il solo sul taccuino di Tiago Pinto, anche Sabitzer del Bayern Monaco resta pista calda, al pari dell’ipotesi Renato Sanches dal PSG. Per quanto riguarda il giapponese la concorrenza è in aumento, come riportato da ‘Il Romanista’, l’Inter di Inzaghi e Marotta si è inserita anche nella corsa a Daichi Kamada.