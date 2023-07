L’allenatore della Roma ha fissato gli obiettivi in vista della prossima finestra estiva di calciomercato e in cima c’è un calciatore che apprezza

La Roma continua ad infiammare l’estate italiana con i suoi colpi di calciomercato. Ancora prima dell’inizio ufficiale della finestra di trattative, i giallorossi hanno ufficializzato l’arrivo di ben due giocatori presi a parametro zero. La tipologia di affare permetteva di anticipare i tempi, mentre ora c’è da aspettare che vengano convinte le squadre per completare gli affari.

La rosa della Roma non è ancora completa per José Mourinho, che ha abbracciato Aouar e Ndicka. Oltre a loro, il tecnico portoghese sta aspettando anche l’arrivo di Diego Llorente, che tornerebbe in giallorosso dopo la parentesi dello scorso anno. Qui nella Capitale il classe 1993 si è fatto notare grazie alla sua sicurezza in campo e ha convinto l’allenatore romanista, che lo conosceva già dai tempi del Real Madrid, dove lo ha fatto esordire.

Per andare a completare anche gli altri reparti della rosa, però, Tiago Pinto sta trattando per convincere i club a lasciar partire gli obiettivi di calciomercato. Per il centrocampo, i nomi più in auge sono due: quello di Marcel Sabitzer e quello di Daichi Kamada. Il secondo arriverebbe a parametro zero, mentre il primo è di proprietà del Bayern Monaco, con cui ha due anni di contratto.

Calciomercato Roma, Mourinho lo ha scartato: preferisce Morata

In programma c’è anche quello di migliorare l’attacco ormai orfano di Tammy Abraham. L’attaccante inglese, infatti, ha subito la rottura del crociato e resterà fuori fino a febbraio del 2024, quando è previsto il suo recupero che è già cominciato dopo l’operazione a Londra.

I nomi sul taccuino di Pinto sono diversi, ma quello che piace di più a Mourinho è Alvaro Morata. Lo spagnolo, secondo quanto riportato da Augusto Ciardi, intervenuto a TvPlay – canale Twitch di Calciomercato.it-, è anche avanti a Mauro Icardi nelle gerarchie: “In questo momento per Morata significa andare a trattare con l’Atletico. Lui verrebbe a Roma, anche la moglie ed è amico con Dybala. Conosce bene Mourinho. In una scala di preferenze Alvaro verrebbe prima di Icardi, su cui ci sono dubbi, oltre che sull’entourage, anche sulla collocazione tattica. Parlare di telefonata che sblocca la trattativa per Morata ce ne vuole perché significherebbe convincere l’Atletico Madrid“.

