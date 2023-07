Non solo Atalanta, doppio forfait per i big match: strada in salita Mou

L’allenatore della Roma potrebbe dove rinunciare a due dei suoi giocatori che sarebbero indisponibili per un gran numero di partite

Con l’estate ha preso il via anche il calciomercato che non è cominciato neanche da una settimana e ha già dato i primi verdetti importanti. La Roma è una delle squadre più attive con diversi colpi in programma nei prossimi giorni e altri già ufficializzati o molto vicini ad essere definiti. Tiago Pinto, infatti, sta lavorando in sinergia con José Mourinho per individuare i migliori giocatori che il calciomercato possa offrire.

Il tutto sarà fatto per affrontare al meglio la Serie A, che comincia a prendere forma. Oggi, infatti, è stato estratto il calendario con le gare della prossima stagione che sono state decise dalla Lega. La Roma comincia contro la Salernitana, mentre nella seconda giornata affronterà il Verona. Al terzo appuntamento, invece, c’è il Milan che aspetta i giallorossi al San Siro alzando subito le temperature dopo la sosta.

Tra la 17ª e la 19ª giornata, poi, ci sono tre big match molto importanti per le ambizioni della squadra e per la classifica di Serie A, con Napoli, Juventus e Atalanta che sfidano i giallorossi. Questo tris di ferro, poi, si ripeterà anche nel girone di ritorno con le stesse partite che ci saranno dalla 34ª alla 36ª. Un caso unico nonostante la regola del calendario asimmetrico che dovrebbe garantire una certa casualità delle partite.

Roma, Mourinho ne perde due: a rischio tre big match

A peggiorare la situazione, poi, sono i giocatori di Mourinho che potrebbe dover rinunciare a due pedine molto importanti durante il corso dell’anno. Sapere sin da subito di dover giocare senza due protagonisti è difficile, ma José si sta già preparando al meglio per affrontare questa Serie A.

A inizio 2024, infatti, ci sarà la Coppa D’Africa che dovrebbe vedere impegnati sia Evan Ndicka che Houssem Aouar. I due dovrebbero saltare almeno la partita con l’Atalanta del 7 gennaio e poi potrebbero dover stare fuori per almeno altre sei giornate in caso di arrivo in finale. Se le due Nazionali dovessero arrivare fino alla fine, i match in cui i due sarebbero indisponibili sarebbero quelli contro Milan, Verona, Salernitana, Cagliari e Inter. Oltre a questo, poi, va calcolato il periodo di vacanza che i due prenderebbero dopo le fatiche del torneo.