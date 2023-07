Osimhen esalta Mourinho: i tifosi del Napoli resteranno stupiti

L’attaccante del Napoli ha parlato del tecnico della Roma, che è alla ricerca di una punta in questa finestra di calciomercato estivo

L’estate romanista prende sempre più forma con Tiago Pinto che sta lavorando sodo per migliorare il livello di qualità della Roma. José Mourinho, infatti, chiede dei rinforzi per raggiungere gli obiettivi che ha già fissato insieme ai Friedkin. L’idea di fondo è sempre quella di raggiungere la Champions League che la scorsa stagione è sfuggita nella finale di Europa League, a causa di un arbitraggio abbastanza discutibile.

Per raggiungere gli obiettivi che sono stati fissati tra l’allenatore di Setubal e il presidente giallorosso, che vorrebbe alzare l’asticella di anno in anno, Pinto sta lavorando sodo per portare nella Capitale i giocatori adatti al gioco dello Special One. Tutte le attenzioni, però sono concentrate sul reparto offensivo dove manca un attaccante di livello. La scorsa stagione Abraham e Belotti non hanno brillato, in più l’inglese ha subito un infortunio molto grave.

La scalata verso il quarto posto, però, non sarà facile e anche nella prossima annata ci saranno diversi club pronti a dare battaglia. Dalla Lazio all’Atalanta, passando per la Juventus. I nomi sulla lista sono tanti e le avversarie che vogliono mettere i piedi in testa alla Roma sono parecchie.

Osimhen: “Lavorare con Mourinho sarebbe un onore per tutti gli attaccanti”

Anche il Napoli vuole mantenere una posizione di livello nella prossima stagione, dopo la vittoria del campionato nell’annata appena passata. Luciano Spalletti è riuscito a vincere il titolo con gli azzurri, che sono tornati a festeggiare dopo circa 40 anni. A permettere questo sogno sono state le grandi prestazioni di Lobotka, Kvaratskhelia e Osimhen.

Proprio l’attaccante nigeriano ha stupito i tifosi in questi giorni per alcune sue dichiarazioni. L’ex Lione, infatti, ha parlato a Soccernet.ng a cui ha confessato un siparietto con José Mourinho. In occasione do una partita con la Roma, l’attaccante era caduto a terra e la sua mano era stata calpestata. In quel momento lo Special One è andato a consigliare a Victor di non tuffarsi e che comunque aveva fatto un gran bel gol. il tecnico giallorosso poi aveva elogiato Osimhen consigliandosi di continuare su quella strada visot che stava facendo bene. Delle parole che hanno fatto molto piacere alla punta del Napoli che ha sottolineato al portale nigeriano come secondo lui sia un onore per tutti gli attaccati lavorare con Mourinho.