Calciomercato Roma, annuncio ufficiale: firma fino al 2026

La Roma continua a rinforzarsi in vista dell’inizio della nuova stagione con un calciomercato estivo ricco di colpi in entrata

Il calciomercato estivo è cominciato da poco e la Roma sta dimostrando di essere una delle squadre più attive in Italia. La Prima Squadra di José Mourinho e Tiago Pinto, infatti, ha già ufficializzato due colpi e sta lavorando per portarne altri in giallorosso. Uno di questi ultimi è Diego Llorente, che è vicino al ritorno a Trigoria dopo i cinque mesi passati con questa maglia addosso nella scorsa stagione.

Pinto ha trovato l’accordo con il Leeds per riavere in prestito il giocatore classe 1993, che ha convinto Mourinho grazie alla sua attenzione e alla sua sicurezza in campo. Il giocatore, che proprio lo Special One aveva fatto esordire ai tempi del Real Madrid, tornerà a titolo temporaneo dopo che la società ha deciso di non attivare la clausola per il diritto di riscatto, che era stata fissata a 18 milioni dagli inglesi.

Ad essere molto attiva non è solo la Prima Squadra, ma anche la Femminile che in queste settimane ha ufficializzato l’arrivo di molti volti nuovi. Molto attiva è anche la linea verde con la Spagna, che sta interessando molto Tiago Pinto. Il general manager, dopo Llorente, vorrebbe portare nella Capitale anche Alvaro Morata, ma c’è da convincere l’Atletico Madrid a lasciarlo partire. Va meglio, invece, alla Femminile, che è riuscita a fare passi in avanti.

Calciomercato Roma, arriva dalla Spagna

Nei giorni scorsi la squadra allenata da Alessandro Spugna si è rinforzata prendendo diverse calciatrici. L’ultima in ordine cronologico prima di oggi era Eseosa Aigbogun, calciatrice svizzera che ha militato cinque anni nel Paris FC, lottando per le posizioni al vertice.

Ora, l’allenatore giallorosso ha deciso di rinforzare anche il reparto arretrato visto l’addio di Carina Wenninger, che ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Al suo posto è stata annunciata Oihane Valdezate, che arriva dall’Athletic Bilbao. Difensore centrale classe 2000, la spagnola ha firmato fino al 2026 con la Roma Femminile: “Sono molto felice che un grande club come la Roma abbia voluto puntare su di me per poter raggiungere i più ambiziosi obiettivi di squadra”. Queste le parole al sito ufficiale giallorosso, che sono poi continuate: “Sono molto emozionata all’idea di iniziare questa avventura e non vedo l’ora di giocare nella Women’s Champions League dove spero che con il duro lavoro riusciremo ad andare il più avanti possibile”.