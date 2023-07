Calciomercato Roma, comunicato ufficiale: ha firmato coi bianconeri

Il general manager della Roma ha finalizzato una cessione in questi giorni, con il giocatore che saluta Trigoria a titolo temporaneo

La Roma continua a fare passi in avanti verso la nuova stagione, che ufficialmente è cominciata da una settimana. Il primo luglio, infatti, è stato il giorno di inizio della nuova annata e con esso è partito anche il calciomercato, che permetterà alle squadre di rinforzarsi. Pinto è uno degli uomini di mercato più attivi, avendo portato a Trigotria già due volti nuovi, mentre per altri sta trattando con i rispettivi club.

Fondamentali per permettere agli obiettivi di approdare all’ombra del Colosseo sono le cessioni, che daranno l’occasione di monetizzare. Riuscire a effettuare una campagna acquisti all’insegna della sostenibilità è la parola d’ordine per la Roma, che ha gli occhi della Uefa puntati addosso. Già entro il 30 giugno, il gm ha dovuto racimolare una trentina di milioni per nn incorrere nelle sanzioni dell’organo calcistico europeo, che sta seguendo da vicino i conti del club.

Ad aver lasciato la squadra sono stati ben cinque calciatori, tra cui due grandi prospettive come Filippo Missori e Cristian Volpato. I due, approdati al Sassuolo, sono fruttati circa 10 milioni, che hanno avvicinato Pinto alla soglia richiesta. Ora, il mercato che dovrà effettuare l’ex Benfica è a costo zero, ovvero le spese non dovranno superare le entrate.

Calciomercato Roma, Darboe lascia Trigoria: vola in prestito al Lask

Trovare colpi low cost, quindi è fondamentale, così come ceder qualche giocatore importante per avere più sicurezza. Per questo uno dei nomi più caldi per lasciare Trigoria è quello di Roger Ibanez, che potrebbe fruttare al club una trentina di milioni. Intanto, però, L’ex Benfica ha dato un altro piccolo taglio alla rosa con la cessione di un altro giocatore.

Si tratta di Ebrima Darboe, centrocampista gambiano, che lascia ufficialmente la Roma in prestito. Il centrale classe 2001 è stato ceduto in prestito al LASK, club austriaco, che lo accoglie dopo la parentesi in giallorosso. Il ventiduenne con questa maglia ha giocato in totale 11 partite, tra campionato e coppe e il club gli augura tutto il meglio per il futuro.