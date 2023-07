Calciomercato Roma, linea verde Pinto: blitz in Ligue 1

Il general manager ha intenzione di prendere il talentino senegalese che gioca in Francia in questa finestra di calciomercato estivo

José Mourinho nella scorsa stagione ha dimostrato di essere molto aperto ero i giovani talenti della Roma. Sono diversi quelli che hanno esordito in Prima Squadra con il tecnico di Setubal, a differenza di quanto ha sempre fatto in passato. Giocatori come Edoardo Bove devono a lui l’esplosione del loro talento, con il centrocampista che è diventato un vero e proprio punto di riferimento nel finale di stagione.

Nelle ultime giornate hanno trovato spazio anche Filippo Missori, Cristian Volpato e Benjamin Tahirovic. I primi due sono stati ceduti al Sassuolo, che ha pagato 10 milioni per entrambi i cartellini. Il terzo, invece, è approdato all’Ajax, che ha deciso di puntare su di lui per continuare la linea verde di talenti che sbocciano dal club olandese. anche in vista della prossima stagione, quindi, Mourinho ha intenzione di dedicare molte attenzioni ai giovani talenti.

Questi, infatti, hanno dimostrato di poter essere un valore aggiunto alla rosa, ma soprattutto alle casse della società. Scommettere su qualche giovane talento è solito da parte dei club, soprattutto quelli più famosi per valorizzare appunto le nuove leve. Un esempio ne è il Sassuolo, che in passato ha acquistato diversi calciatori dalla Roma.

Calciomercato Roma, Mourinho vuole il talentino senegalese

Ora a voler valorizzare altri talenti è proprio il club allenato dallo Special One, che sta trattando con un talentino che gioca in Ligue 1. I giocatori che sono usciti dal campionato francese negli ultimi anni sono diversi e riuscire a inserirsi in questo flusso di calciatori sarebbe molto importante per i giallorossi.

Come riporta Il Tempo, si tratta di Habib Diarra, calciatore classe 2004 dello Strasburgo. Il centrocampista centrale ha attirato l’attenzione di diversi club e la Roma dovrà sgomitare. Sulle sue tracce per adesso sono registrate Bologna e RC Lens, che hanno messo gli occhi sul talentino di diciannove anni. Il calciatore piace molto a Tiago Pinto e a José Mourinho, che potrebbero anche tentare un assalto, nonostante il nome principale perla mediana resti Sabitzer.