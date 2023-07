Calciomercato Roma, nuovo testa a testa: ex Barcellona per Mourinho

L’allenatore della Roma potrebbe avere un ex blaugrana alla sua corte visti gli sviluppi del calciomercato estivo in queste settimane

Il calciomercato non ha ancora dieci giorni di vita che si è subito riscaldato alla grande, con la Roma che ha infuocato addirittura i giorni precedenti al primo luglio. In anticipo sul gong che ha dato il via ufficiale alle trattative, infatti, i giallorossi hanno ufficializzato due arrivi per completare la rosa di Mourinho. Si tratta di Houssem Aouar ed Evan Ndicka, che approdano all’ombra del Colosseo a parametro zero.

Il primo è un centrocampista con votazione offensiva ed arriva dal Lione, con cui non ha rinnovato il contratto. Dopo essere stato oggetto del desiderio di diversi club negli anni passati, stavolta i giallorossi sono riusciti a prenderlo senza dover spendere un soldo per il cartellino. L’altro, invece, ‘è un difensore centrale franco-ivoriano, anche lui liberatosi dal contratto che lo teneva legato all’Eintracht Francoforte, con cui ha preferito chiudere.

Nei piani di Tiago Pinto e di Mourinho ci sono anche altri giocatori da portare nella Capitale per andare a completare la rosa. Nella scorsa stagione, sulla fascia destra non ci sono state tante certezze con Zeki Celik che ha un po’ deluso e Rick Karsdorp che, invece, è stato anche protagonista di un battibecco con lo Special One.

Calciomercato Roma, scontro con il Betis: occhi sul terzino

Proprio per andare a migliorare la situazione sulla fascia, Pinto ha avanzato contatti con il Leeds, che è al centro di una doppia trattativa. Da una parte c’è Diego Llorente, per cui si stanno limando gli ultimi dettagli, mentre dall’altra c’è Ramsus Kristensen, che sembrava ormai a un passo, ma si aspetta ancora per l’ufficialità.

Come riporta Ekrem Konur, visto l’immobilismo per il terzino danese, il general manager giallorosso ha messo nel mirino anche un altro giocatore. Si tratta dell’ex Barcellona Nelson Semedo, che è finito nel mirino del Betis. I biancoverdi vogliono prendere il portoghese e sono pronti a mettere i bastoni tra le ruote a Mourinho dopo i testa a testa in Europa League.