Calciomercato Roma, ribaltone bianconero: l’agente è lo stesso

Pinto potrebbe veder sfumare un affare di calciomercato, con il club che ha deciso di non trattare più con la Roma, cercando un’alternativa

La Roma continua a lavorare per preparare al meglio la prossima finestra di calciomercato, con i giallorossi che si stanno rinforzando. Il calendario di Serie A è stato definito nei giorni scorsi e la prossima stagione comincia a prendere forma, con i tifosi che cominciano a fare i propri calcoli. Tra vittorie, pareggi e sconfitte ipotetiche, ciò che conta veramente è il lavoro che tutti gli uomini di mercato stanno facendo per migliorare le squadre.

Tiago Pinto si è dimostrato uno dei più attivi con due colpi annunciati, due in dirittura di arrivo e altri per cui invece sta trattando. Quelli che sono stati già ufficializzati sono Aouar e Ndicka, presi a parametro zero e annunciati ancora prima dell’inizio ufficiale delle trattative. In procinto di arrivare, invece, ci sono Diego Llorente e Rasmus Kristensen dal Leeds. Per i due il general manager sta lavorando per limare gli ultimi dettagli e definire l’affare.

Da trattare bene, invece, ci sono gli attaccanti, con Gianluca Scamacca e Alvaro Morata che sono i nomi più caldi per questa estate romanista. Da convincere ci sono l’Atletico Madrid e il West Ham, che non hanno ancora accettato le offerte di Pinto, visto il gran numero di concorrenti che ci sono per i due attaccanti.

Calciomercato Roma, scherzetto dell’agente: tratta con un altro club

Molto importanti sono le cessioni, che hanno permesso di racimolare i 30 milioni necessari per non incorrere nelle sanzioni della Uefa. Ora, però, c’è bisogno di altri liquidi e per questo motivo pinto sta trattando per la partenza di alcuni giocatori presenti in rosa.

Il primo indiziato a lasciare la Capitale è Roger Ibanez, che piace molto in Premier League. Su di lui c’era il Tottenham, ma negli ultimi giorni il Fulham si è fatto avanti. Come riporta il Telegraph, però, i bianconeri avrebbero deciso di cambiare obiettivo e hanno cominciato a trattare con il Benfica per le prestazioni di Morato, difensore centrale brasiliano. Il classe 2001 ha lo stesso agente di Ibanez.