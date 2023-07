Roma, salta tutto: l’ha spuntata Mourinho

Roma, salta tutto: la tournée asiatica della Roma non ci sarà. Nemmeno l’amichevole contro il Tottenham. Scelta la nuova destinazione e spunta l’amichevole in Francia

Niente tournée. Senza soldi non si vede cammello. E l’agenzia che aveva organizzato due amichevoli in Asia per la Roma non ha versato i 3milioni di euro che dovevano entrare nelle casse giallorosse. Quindi nessun viaggio intercontinentale in questo mese di luglio. Annullata anche l’amichevole contro il Tottenham. Si rimane in Europa.

E siccome il tempo avuto a disposizione per trovare una soluzione è stato davvero poco, i giallorossi hanno deciso di andare per il terzo anno consecutivo in Algarve. Non è ancora ufficiale, ma il prossimo 26 luglio Pellegrini e compagni che lunedì si ritroveranno a Trigoria per l’inizio della preparazione estiva – l’arrivo di Mourinho è previsto per la giornata di domani – voleranno verso il Portogallo.

Roma, amichevole contro il Tolosa prima del Portogallo

Una settimana, una sola settimana per capire il livello di preparazione giallorossa. Sì, è questo l’obiettivo di Mourinho e magari ci saranno delle amichevoli – massimo riserbo sui possibili avversari – per testare il tutto. E cominciare a vedere all’opera, dopo un poco di preparazione, anche quei volti nuovi che si vedranno in squadra.

Ci sono già Aouar e Ndicka, mentre presto dovrebbe arrivare Llorente e poi anche Kristensen. Insomma, di gente comunque che si affaccia per la prima volta a Roma ce ne dovrebbe essere parecchia. Sperando ovviamente, perché l’obiettivo è questo, di vedere ben presto anche un attaccante che andrà a prendere il posto di Abraham che si è fatto male e che ne avrà per il resto di questo anno. Detto addio a Morata che avrebbe dato il suo ok al Milan, la sensazione è che adesso si punterà davvero forte su Scamacca senza perdere del tutto di vista quelle che sono state le altre alternative spuntate fuori in questi giorni. Vedremo. Infine, come anticipato da LesViolets e annunciato ufficialmente dalla società, i giallorossi giocheranno un’amichevole contro il Tolosa in Francia, il 6 agosto alle 19.30.