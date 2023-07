La Serie A cambia ancora: è durato solo un anno

Il prossimo campionato di Serie A vedrà una trasformazione radicale per quanto riguarda le sorti delle squadre impegnate

La stagione di Serie A comincerà a breve, con il calendario che è stato ufficializzato in questi giorni. Si sa già con chi comincerà e finirà la Roma, che parte di nuovo contro la Salernitana, ma in casa e non come la passata annata. Lo scorso anno, infatti, sono stati sempre i campani ad affrontare alla prima giornata Pellegrini e compagni, ma ad aver fatto da cornice alla gara era stato l’Arechi di Salerno.

La Roma non è riuscita a centrare l’obiettivo che si era prefissata, ovvero quello di raggiungere almeno il quarto posto, che significava accesso in Champions League. Il traguardo è sfumato a causa della decisione di puntare tutto sulla finale di Europa, in cui il Siviglia è riuscito a vincere ai calci di rigore. La fortuna ha aiutato gli spagnoli, che hanno potuto giovare di diversi errori dell’arbitro Taylor, che ha sbagliato diverse decisioni.

Vista l’importanza del trofeo europeo, Mourinho si è concentrato soprattutto su quello, andando però a trascurare alcune partite di Serie A. questo ha portato i giallorossi ad acciuffare all’ultima giornata la qualificazione ancora in Europa League, battebndo lo Spezia. Questo, invece, si è ritrovato a lottare per la salvezza.

Serie A, la decisione sorprende i tifosi

Nonostante quella fosse l’ultima giornata, i liguri sono arrivati a pari punti con il Verona e non sono bastati i gol fatti e quelli subiti, né gli scontri diretti. Per decidere quale delle due dovesse scendere in Serie B, i club sono passati per uno spareggio finale che ha visto trionfare i gialloblù.

Una batosta che ha lasciato amareggiati tutti i tifosi dello Spezia, che adesso possono solo che incassare la decisone della Lega di cambiare tutto. Come riporta Sportface, gli spareggi per rimanere in Serie A nella prossima annata verranno disputati in due gare e non più in una partita singola come successo tra i bianconeri e il Verona. Abbandonata, poi, l’idea del campo neutro. Per la lotta scudetto, invece, in caso di arrivo a pari punti si deciderà con una sfida singola.