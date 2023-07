Calciomercato Roma, il terzo colpo è UFFICIALE

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale e terzo colpo in entrata targato Tiago Pinto. Il ritorno in giallorosso è stato messo nero su bianco, ecco tutti i dettagli.

Nuovo colpo in entrata per la Roma di José Mourinho. Il terzo messo a segno da Tiago Pinto in vista della prossima stagione. Dopo gli ingaggi a parametro zero di Houssem Aouar ed Evan Ndicka, è stato da poco ufficializzato l’atteso ritorno in giallorosso. Si rinnova la sinergia tra Tiago Pinto ed il calcio inglese, l’ufficialità era nell’aria ed è stato lo stesso calciatore ad annunciare il proprio ritorno a Trigoria.

Tutto pronto per la ripartenza stagionale della Roma. Tra poche ore José Mourinho tornerà a Trigoria, poi da lunedì si aggregheranno tutti i calciatori giallorossi. Messo in archivio il nodo cessioni, con il tesoretto da 30 milioni di euro sfiorato da Tiago Pinto prima del mese di luglio, ora è il momento di accogliere il terzo rinforzo ufficiale in entrata per la Roma. Si tratta di un atteso ritorno, che completa il pacchetto difensivo a disposizione di José Mourinho per la prossima stagione ma non solo. Il ritorno nella Capitale del centrale difensivo potrebbe aprire a nuovi scenari in uscita per la sessione estiva di calciomercato dei giallorossi.

Calciomercato Roma, UFFICIALE il ritorno di Llorente in giallorosso

Parliamo ovviamente del ritorno di Diego Llorente alla Roma. Il difensore spagnolo lascia ufficialmente il Leeds, per tornare a vestire i colori giallorossi questa volta in prestito secco. In un video condiviso sui social dal club giallorosso si vede il difensore spagnolo annunciare il proprio ritorno così: “Ciao a tutti i tifosi della Roma, volevo solo dirvi che sono molto felice di tornare. Non vedo l’ora di iniziare una nuova sfida con questa maglia. Daje Roma.“

Arrivato a Roma nella scorsa sessione di mercato invernale lo spagnolo ha collezionato 12 presenze con i giallorossi tra Serie A ed Europa League. Dopo un primo periodo di ambientamento ha convinto tutti, in primis José Mourinho che lo ha spesso lanciato da titolare a discapito di Roger Ibanez. Ecco le prime parole del difensore spagnolo dopo l’annuncio ufficiale: “Ho sempre saputo che avrei fatto di tutto per restare, non solo per continuare ad appartenere a un club storico, ma anche per ritrovare i miei compagni e lottare ancora con loro e con i nostri tifosi per raggiungere i traguardi che meritiamo. Tutti insieme sono sicuro che possiamo fare qualcosa di grande”.