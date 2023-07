Roma, è il Mourinho-day: la svolta Special

Roma, è il Mourinho-day: oggi il tecnico torna nella Capitale per il suo terzo anno in panchina. La svolta manageriale dello Special One che in vacanza si è dato da fare

Mourinho-day. E come sappiamo benissimo non è mai un giorno qualunque. Lunedì a Trigoria si riprende, e lo Special One oggi atterrerà a Roma per ricominciare a lavorare. Non che non lo abbia fatto durante le vacanze, anzi: ed è proprio questo il punto. La svolta manageriale del tecnico che oggi pomeriggio, secondo il Corriere dello Sport, farà un summit a Trigoria.

Ma torniamo un poco indietro, a giugno, dopo l’ultima di campionato e dopo lo start alle vacanze. Da quel momento in poi vacanze sì, giuste anche dopo un’annata sulle montagne russe tra errori arbitrali, infortuni e squalifiche, ma anche un telefono caldo, bollente in alcune circostanze: lo Special infatti sembra essersi calato a pieno in un ruolo diverso, alla Ferguson, visto che ha chiamato i giocatori ad uno a uno e inoltre si è messo in moto per il mercato. Qualche squillo è partito anche, a quanto pare, verso il numero di telefono di Morata.

Roma, anche il ritiro

Non solo quindi cose tecniche – pomeriggio come detto primo incontro con lo staff per pianificare al meglio la prima parte di stagione – ma anche decisioni sul ritiro. Dopo la notizia del mancato pagamento asiatico che ha fatto saltare due amichevoli, Mou ha spinto per bloccare anche l’amichevole con il Tottenham: un viaggio secondo lui troppo dispendioso da fare. E alla fine ha vinto.

E ovviamente porterà la sua Roma a casa sua, in Algarve, per il terzo anno di fila. Probabilmente il 22 luglio per otto giorni consecutivi in quella terra che gli ha dato i natali e che lui conosce bene. Insomma, un ruolo a tutto tondo, decisionale, dove serve personalità. E Mourinho sotto questo aspetto non è secondo davvero a nessuno.