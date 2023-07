Calciomercato Roma, 10 milioni per Icardi: affare in chiusura

L’attaccante argentino che piace molto a Mourinho è vicino a trovare l’accordo con il club che lo vuole in questo calciomercato estivo

La Roma continua la su ricerca nell’attaccante che possa rinforzare il reparto offensivo di José Mourinho. Una delle zone di campo più delicate per il tecnico portoghese è stata anche una delle peggiori nella scorsa stagione, con soli 8 gol che sono arrivati dalle punte centrali. Questi, poi, hanno portato tutti la firma di Tammy Abraham, con Andrea Belotti che non è mai riuscito ad andare a rete in questo campionato.

Numeri molto bassi per tutti e due. L’inglese veniva da un’annata giocata ad alti livelli, con la vittoria della Conference e il sesto posto raggiunto grazie ai suoi 27 gol in tutte le competizioni. L’ex Torino, invece, ha deluso alla grande le aspettative nonostante si sia fatto notare per il grande spirito di sacrificio dimostrato ad ogni partita. Questo, però, non gli ha permesso di trovare il gol e quindi Tiago Pinto è costretto a cercare un sostituto sul mercato.

I nomi nella lista sono diversi, ma il più caldo è senza ombra di dubbio quello di Gianluca Scamacca. L’attaccante di Fidene in questa stagione non ha brillato con il West Ham, con cui ha subito anche la rottura del menisco nel finale di stagione. La sua voglia di tornare in serie A è tanta e per questo motivo sta spingendo per vestire una maglia italiana.

Calciomercato Roma, accordo a un passo per Icardi: sarà ancora Galatasaray

L’altro nome è quello di Alvaro Morata, che ha attirato l’attenzione di molti altri club. Convincere l’Atletico Madrid a lasciarlo partire, però, non è semplice e Pinto continua a guardarsi intorno per individuare nuovi affari e nuovi calciatori disponibili ad approdare nella Capitale.

Uno di questi è Mauro Icardi, attaccante argentino del Paris Saint-Germain. Il suo futuro però sta cambiando, come riporta l’Equipe, visto che il Galatasary è vicino a trovare l’accordo con il giocatore e con il club. La sua permanenza in Turchia è ormai destinata ad essere prolungata. L’affare complessivo è di 10 milioni, con i giallorossi che si assicurano le prestazioni dell’ex Inter per le prosime annate.