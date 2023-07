Calciomercato Roma, il Chelsea inguaia Pinto: Inter in agguato

L’allenatore della Roma deve stare attento ai nerazzurri, che hanno messo gli occhi su due obiettivi di calciomercato per questa finestra

Ormai manca veramente poco all’inizio del ritiro della Roma, che da domani si riunirà a Trigoria per cominciare la preparazione. José Mourinho comincerà a creare le fondamenta per la prossima stagione che comincerà nella seconda metà di agosto. In vista di quel giorno, il tecnico di Setubal ha intenzione di rinforzare il più possibile la rosa in modo da arrivare al meglio per le prime sfide con Salernitana, Verona e Milan.

L’obiettivo principale del tecnico e di Tiago Pinto è quello di portare nella Capitale un attaccante di livello che possa andare a migliorare il reparto offensivo. Questo nella scorsa stagione non ha brillato, con Tammy Abraham che ha segnato solo otto gol in campionato. Il suo compagno di reparto Andrea Belotti, invece, ha chiuso l’annata senza gol, come non gli succedeva dalle prime stagioni in carriera con la maglia dell’Albinoleffe.

L’attaccante inglese, poi, ha concluso la scorsa stagione nel peggiore dei modi. Nell’ultima partita in programma contro lo Spezia, l’ex Chelsea ha subito la rottura del legamento crociato della gamba sinistra. Questo lungo stop lo costringerà a stare fuori fino a febbraio 2024, con il campionato ormai al giro di boa.

Calciomercato Roma, li vuole anche Inzaghi

Per sostituire Abraham e andare a migliorare la situazione davanti, Pinto e Mourinho hanno messo nel mirino diversi giocatori che, per, non sono passati inosservati agli altri club. I nomi più caldi sono quelli di Scamacca e Morata, che fanno gola a molte grandi squadre in Serie a. Anche le alternative ai due hanno diversi estimatori.

Come riporta il Corriere dello Sport, due nomi che hanno catturato l’attenzione di Pinto sono quelli di Mehdi Taremi e Florian Balogun. I due, però, sono entrati anche nel mirino dell’Inter che ha intenzione di revitalizzare l’attacco dopo la partenza di Lukaku. Se il belga non dovesse tornare allora i nerazzurri sarebbero costretti a trovare un’alternativa. Il francese è tornato dal prestito in Ligue 1 e costa già 40 milioni, mentre l’iraniano ha il contratto in scadenza tra un anno e sarà impossibile prenderlo in prestito. Per questo Marotta dovrebbe trovare un modo per convincere il Porto a rinnovare il giocatore e poi farlo partire.