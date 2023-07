Calciomercato Roma, resa Milan per Morata: copiano ancora Pinto

Il general manager deve stare attento al club rossonero che ha intenzione di partire all’assalto di un obiettivo in questo calciomercato

Il calciomercato è cominciato circa 10 giorni fa e le squadre italiane stanno continuando a trattare per andare a rinforzare le proprie rose. La Roma è stata una delle più attive ancor prima dell’inizio ufficiale della finestra estiva. I giallorossi, infatti, hanno ufficializzato l’arrivo di Houssem Aouar ed Evan Ndicka negli ultimi giorni di giugno, con i due calciatori che hanno deciso di non prolungare i propri contratti.

Pinto ha potuto così prendere i due a parametro zero, con il primo che approda a Trigoria dopo essersi fatto conoscere con la maglia del Lione. Il secondo, invece, non ha voluto continuare con l’Eintracht Francoforte e il general manager lo ha preso a parametro zero battendo la concorrenza del Milan. Proprio i rossoneri erano intenzionati a prendere il franco-ivoriano, ma questo ha preferito la Capitale come destinazione.

I testa a testa con il Milan non si sono fermati a quello, perché nei giorni scorsi sono usciti fuori altri nomi che piacciono a entrambi i club. Il primo era Davide Fattesi, che è andato all’Inter, così come Gianluca Scamacca e Daichi Kamada. Per i due la Roma sta trattando per sbloccare gli affari e rinforzare la rosa di Mourinho.

Calciomercato Roma, il Milan si tira indietro

Un altro attaccante che ha attirato l’attenzione sia di Pinto sia di Moncada è Alvaro Morata, attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid. La sua avventura con i Colchoneros sembra destinata a finire in queste settimane, con il general manager portoghese che vuole trovare il modo di sbloccare l’affare.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, però, il Milan sembra essersi tirato indietro sull’ex Juventus e ha posato gli occhi su Mehdi Taremi, punta iraniana del Porto che piace anche alla Roma. Il suo cartellino costa 20 milioni e c’è da convincere i Dragoes, visto che il giocatore ha un solo anno di contratto con i biancoblù. Un prestito non è possibile e per questo motivo il Milan deve trovare un modo per convincere i portoghesi a lasciarlo partire.