Dybala-Chelsea, annuncio in diretta: “Ci siamo incontrati”

L’attaccante della Roma è finito nel mirino di diversi club in queste settimane di calciomercato, a causa della sua clausola sull’addio

Il futuro di Paulo Dybala sta a cuore tanto ai tifosi quanto a Mourinho. L’allenatore della Roma ha trovato nell’attaccante argentino un vero e proprio punto di riferimento per la sua rosa, sia in termini di talento sia di leadership. Il numero 21, infatti, ha dimostrato di avere le qualità e l’esperienza per guidare il gruppo romanista, trascinato nell’arco dell’anno grazie alle sue giocate sempre decisive e mai banali.

Sin dal suo approdo nella Capitale, quando circa 10.000 persone hanno dato il benvenuto al giocatore, la cui presentazione ha fatto il giro del mondo ed è diventata virale proprio in Argentina. Visto il suo grande impegno con questa maglia, sono stati tanti i club che hanno fatto capolino per tastare il terreno intorno a Paulo. La Joya, infatti, ha una clausola relativa all’addio molto bassa e Pinto sta lavorando proprio per eliminarla.

Visto che ancora non si è riusciti ad arrivare alla soluzione del caso, i tifosi e l’allenatore stanno vivendo in ansia questi giorni. Il timore che Dybala possa lasciare la squadra non ci dovrebbe essere, visto che il numero 21 sembra convinto di restare, ma la presenza di questo accordo lascia sempre la porta aperta alle paure.

Calciomercato Roma, Paris Saint-Germain e Chelsea su Dybala

La cifra per comprare la Joya e strapparla alla Roma è veramente bassa: si tratta di 12 milioni, che per un talento come il classe 1993 è un regalo. Su di lui si sono posati gli occhi di molti club, pronti prenderlo per revitalizzare i propri reparti offensivi con l’estro del talento di Laguna Larga.

Come riporta Mundo Deportivo, Mauricio Pochettino ha intenzione di prendere l’attaccante della Roma al Chelsea. Per questo motivo ha avanzato una nuova richiesta alla drigenza di andare a rimpolpare il reparto, decimato dalle partenze di Joao Felix, Mason Mount e Kai Havertz, con Dybala. Una nuova richiesta ai Blues, che devono fare i conto con un ex Roma. Si tratta di Luis Enrique, che ha messo gli occhi su Paulo.

Sullo scenario Chelsea-Dybala sono inoltre arrivati importanti aggiornamenti in questi minuti, legati alle esternazioni di Thiago Silva, difensore dei Blues che ha rilasciato a Sky Sport delle dichiarazioni proprio sulla possibilità di vedere l’ex Juventus in quel di Londra. “Ho visto Paulo al paddock, parliamo spagnolo o portoghese e mi ha fatto piacere incontrarlo. Ho letto che forse potrebbe venire al Chelsea, non so se alla fine arriverà ma mi piacerebbe averlo in squadra perché è un fuoriclasse. Gli ho chiesto qualcosa a riguardo ma non ha voluto dirmi nulla”.