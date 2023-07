Il Milan si arrende: via libera Roma, prendono lo “scarto”

I rossoneri hanno deciso di abbandonare un obiettivo di calciomercato estivo, con la Roma che resta interessata alla finestra

L’estate era cominciata con la grande rivalità tra Roma e Milan, ma piano piano questo continuo testa a testa sembra andare a scemare. I giallorossi continuano a prendere terreno sui rossoneri, che hanno deciso di abbandonare un altro obiettivo di calciomercato e puntarne un altro. Così Mourinho e Pinto hanno ottenuto il via libera dai rivali, che hanno deciso di percorrere altre strade in vista della Serie A.

Questa comincia dopo la metà di agosto e arrivare a quella data nel migliore dei modi, con tutti i rinforzi in rosa, poi, è fondamentale. Per questo lo Special One sta spingendo per ottenere gli innesti dal general manager. Il lavoro di quest’ultimo, però, potrebbe essersi facilitato di più in questi giorni, con il Milan che ha deciso di defilarsi su un obiettivo di calciomercato. In questo modo il gm ex Benfica potrà tentare l’assalto indisturbato.

Riuscire a rinforzare l’attacco giallorosso è l’obiettivo principale del tecnico di Setubal, che dovrà rinunciare a Tammy Abraham nei prossimi mesi. L’inglese, infatti, ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro e dovrebbe restare fuori fino alla prossima primavera. Un colpo che non ci voleva per la Roma, che ora sta scandagliando il terreno.

Calciomercato Roma, il Milan ha deciso: lo prendono a 15 milioni

Il nome più caldo per sostituirlo è quello di Gianluca Scamacca, che vorrebbe tornare in giallorosso dopo la sua parentesi fuori. L’ultimo anno al West Ham non è stato dei migliori, complice anche un infortunio al ginocchio. Per questo motivo ha intenzione di giocare in Serie A.

Sulle sue tracce c’è anche il Milan che, però, come riporta il Corriere dello Sport, ha messo nel mirino un altro giocatore. si tratta di Emanuel Emegha, attaccante dello Sturm Graz proposto anche alla Roma. Per prendere il suo cartellino Moncada e Furlani hanno bisogno di soli 15 milioni. Per questo motivo, o due potrebbero prenderlo per sostituire Giroud, che non ha un vice. Se l’affare dovesse andare in porto allora la roma otterrebbe il via libera per Scamacca.