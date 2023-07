Calciomercato Roma, il doppio no inguaia il Milan: via libera Pinto

Il general manager della Roma può mettere la freccia per superare i rossoneri in questo calciomercato estivo, con molti obiettivi condivisi

La Roma potrebbe portarsi avanti in questo lungo testa a testa con il Milan, che è cominciato ben prima dell’inizio del calciomercato. Nei mesi scorsi, infatti, i due club hanno cominciato a seguire da vicino alcuni obiettivi per rinforzare le proprie rose e hanno fatto le proprie mosse. Il primo round è andato ai giallorossi, che hanno portato a Trigoria a parametro zero Evan Ndicka. Il giocatore classe 1999, infatti, si è svincolato e ha deciso di abbracciare il progetto di Mourinho.

Il franco-ivoriano era nel mirino di molti club, ma i contatti costanti con la Roma lo hanno convinto ad accettare l’offerta di Tiago Pinto in vista della prossima annata. Il secondo obiettivo che interessava a entrambi i club era Davide Frattesi. L’agente del giocatore stava facendo avanti e indietro tra Roma e Milano, ma nessuna delle due squadre immaginava che l’inserimento dell’Inter sarebbe stato efficace al punto da strappare a entrambe il talentino del Sassuolo.

Nulla di fatto, quindi per il centrocampista, ma in piedi resta la partita più importante da giocare. Non si tratta di quella dei primi di settembre, ovvero la terza giornata di Serie A, in cui i giallorossi ospitano Leao e compagni all’Olimpico. In atto, infatti, c’è la lunga partita a scacchi per riuscire a prendere un attaccate di livello,

Calciomercato Roma, il Milan si inguaia da solo

Sia a Pinto sia alla coppia Moncada-Furlani interessano Gianluca Scamacca e Alvaro Morata. I due attaccanti hanno attirato l’attenzione delle due società, ma anche di altre, per questo motivo l’affare non sarà facile. Intanto i due club continuano a sfidarsi a viso aperto per prenderli e rinforzare l’attacco.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, il Milan si sta facendo degli sgambetti da solo, o meglio un suo giocatore potrebbe rendere tutto più difficile. Si tratta di Divock Origi che ha deciso di rifiutare due proposte per il futuro. Una di queste veniva proprio dal West Ham, che detiene il cartellino di Scamacca. L’altra dalla ricca Arabia, dove un gran numero di giocatori si è riunito per guadagnare gli ultimi solid in questo finale di carriera.

Il doppio rifiuto del belga inguaia Pioli, che vedrebbe la casella da vice-Giroud ancora riempita dall’ex Liverpool. Questo, invece, ha fatto un assist a Pinto che può tentare il sorpasso e sfruttare proprio questa situazione di immobilità rossonera.