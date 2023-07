Calciomercato Roma, incontro Pinto-Mourinho: mettono nero su bianco

L’allenatore della Roma comincerà a preparare la squadra in vista dell’inizio del campionato e intanto pensa al futuro e al calciomercato

La Roma si è radunata oggi a Trigoria per cominciare a gettare le basi per la prossima stagione. In questi giorni comincia il ritiro dei giallorossi che si preparano per togliere la ruggine da dosso in vista del ritiro vero e proprio. Adesso ci saranno delle sedute atletico a intensità sempre crescente, ma l’obiettivo è quello di partire gradualmente, in modo da non affaticare subito i muscoli e aumentare il rischio di infortuni.

Riuscire a ottenere una buona forma fisica è fondamentale per i giallorossi, che già la scorsa stagione hanno dovuto rinunciare a diversi giocatori a causa degli stop. Per questo motivo, i preparatori atletici cercheranno di monitorare il più possibile la situazione. Un attenzione maggiore richiesta dallo Special One, che ha dato il benvenuto anche ad alcuni nuovi innesti, come Houssem Aouar e Diego Llorente. Evan Ndicka, invece, è impegnato con la nazionale.

Oltre questi tre innesti, Mourinho vorrebbe abbracciare anche altri obiettivi di calciomercato nelle prossime settimane, in modo da vedere colmate le lacune. Queste sono state individuate nel corso della stagione e di sicuro la difesa era uno dei reparti più delicati. Adesso che è stata rinforzata tocca a centrocampo e attacco.

Calciomercato Roma, incontro Mourinho-Pinto in settimana

I profili che piacciono sono tanti e si va da Daichi Kamada e Scott McTominay per la linea mediana a Gianluca Scamacca e Alvaro Morata per l’attacco. Questi ultimi due sono difficili da prendere perché ci sono molti club interessati che fanno alzare le richieste dei club.

La Roma continua così il suo piano di rinforzo e di miglioramento, cominciato nel 2021 con l’ingaggio di Mourinho. Il tecnico portoghese aspetta ancora di incontrare i Friekdin per il prolungamento del contratto e intanto dovrà accontentarsi di un incontro con Pinto. Come sostiene il Corriere dello Sport, i due si vedranno in settimana per parlare del futuro. questi discorsi, però, dovrebbero riguardare solo il calciomercato e le speranze del tecnico della Roma sui nuovi innesti. Lo Special One sta aspettando solo che il general manager torni dalle vacanze che si era concesso.