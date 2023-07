Calciomercato Roma, no alla cessione: Pinto ostacolato

Il general manager della Roma sta aspettando il via libera per concretizzare un affare di calciomercato, ma il semaforo è ancora rosso

A Trigora si ricomincia a respirare aria di calcio con i giocatori che si sono riniti nel Centro Sportivo Fulvio Bernardini per dare vita al raduno. Oggi, infatti, è il primo giorno di quella della serie di allenamenti che precedono il ritiro vero e proprio che non si svolgerà in Asia come si pensava prima. Un contenzioso sui diritti ha portato la Roma a cancellare gli accordi e per questo la squadra tornerà in Portogallo.

Mentre si sta pensando se tornare ad Albufeira, intanto c’è chi si prepara a tornare per affrontare al meglio il calciomercato. Si tratta di Tiago Pinto, che aveva deciso di concedersi dei giorni di vacanza dopo i primi colpi ufficializzati nelle scorse settimane. A fine giugno, infatti, sono arrivati Houssem Aouar ed Evan Ndicka, mente nei giorni scorsi è stato reso noto il ritorno in giallorosso di Diego Llorente, che finalmente ha ottenuto il via libera dal Leeds.

Con gli inglesi, poi, si sta trattando ancora per riuscire a strappare al club di Championship Rasmus Kristensen. Il terzino destro danese piace molto a Mourinho e a Pinto, che vorrebbero averlo il prima possibile. Riuscire ad avere subito tutti i giocatori, infatti, è fondamentale per cominciare a costruire basi solide per la stagione.

Calciomercato Roma, non vuole partire a nessun costo

Il danese è stato scelto da Pinto e da Mourinho per migliorare la fascia destra. Karsdorp e Celik non hanno brillato nella scorsa annata e per questo motivo i due vorrebbero sostituirli con l’esterno difensivo del Leeds.

Secondo il Corriere dello Sport, però, l’olandese ex Feyenoord non ha nessuna intenzione di lasciare la Roma in questa finestra di calciomercato. Per questo motivo il terzino del Leeds ancora non è arrivato nella Capitale. Per il suo arrivo, quindi, si dovrà attendere la partenza o del numero 2 giallorosso o del turco, acquistato a 7 milioni dal Lille.