Calciomercato Roma, se il buongiorno si vede dal mattino: l’indizio fa il giro del web

Uno degli obiettivi di calciomercato della Roma ha pubblicato una foto sul suo profilo che è più che un indizio sul futuro

La Roma continua la sua corsa verso il rinforzo della squadra che è cominciato diversi mesi fa. Durante la primavera, con il campionato in corso, Pinto aveva gettato le basi per due colpi che poi sono stati ufficializzati nelle scorse settimane. Ancora prima dell’inizio ufficiale delle trattative, infatti, sono approdati nella Capitale Houssem Aouar ed Evan Ndicka, che hanno accettato l’offerta della Roma.

I giallorossi seguivano i due da diverso tempo e hanno accelerato con l’avvicinarsi dell’estate per assicurarsi le loro prestazioni. Il secondo era anche nel mirino del Milan, ma soprattutto del Barcellona, che ha complicato le cose. Inizialmente il calciatore voleva aspettare proprio i blaugrana per definire il suo futuro, ma poi ha scelto di vestire la maglia giallorossa legandosi al club per le prossime stagioni.

Il secondo, invece, arriva per rinforzare il centrocampo di Mourinho, che è uno dei reparti più importanti nelle strategie del tecnico lusitano. Dopo la partenza di Georginio Wijnaldum, lo Special One ha deciso di prendere un rinforzo per andare a dare qualità alla linea mediana e lo ha fatto prendendo Aouar. Il franco-algerino arriva a zero dal Lione, con cui si è fatto notare negli anni passati con grandi prestazioni, anche in Champions League.

Calciomercato Roma, indizio social sul futuro

Un solo innesto, però, non basta allo Special One che ha chiesto a Pinto anche altri giocatori. Per questo motivo, ci sono diversi talenti nel mirino giallorosso, tra cui Daichi Kamada e Marcel Sabitzer, centrocampista austriaco in forza al Bayern Monaco.

Il giocatore in questa stagione ha giocato con il Manchester United, ma non ha brillato ed è pronto a tornare in Baviera dove, però, non hanno spazio per lui. Per questo motivo Pinto vorrebbe prenderlo, perché la sua partenza sembra più facile rispetto ad altre. E sul suo futuro ci ha pensato lo stesso calciatore a dare un indizio importante. Il classe 1994, infatti, ha postato una foto sul suo profilo social ufficiale dove ha dato il buongiorno a tutti i suoi follower in italiano. Un chiaro messaggio che arriva direttamente dal gicoatore, che è ancora in vacanza.