Firma Dybala: cifre fissate e addio clausola

La Roma continua a trattare con l’agente di Dybala per prolungare il contratto con il giocatore ed eliminare le voci sul suo futuro

Tutti a Trigoria per il primo giorno di raduno, con i giallorossi che si sono riuniti in vista dell’inizio della preparazione atletica. tutti i giocatori stanno raggiungendo il Centro Sportivo Fulvio Bernardini per cominciare a togliere la ruggine dalle giunture e dai muscoli dopo le ultime vacanze. Ricomincia, quindi, il momento di lavorare, con la preparazione estiva che è sempre una delle più toste, anche a causa delle temperature.

Mourinho ha abbracciato i primi innesti, con Houssem Aouar e Diego Llorente che si alleneranno con la maglia giallorossa. Per il primo, comincia ufficialmente oggi l’avventura in giallorosso, con la maglia – anche se di allenamento – che sarà indossata per inaugurare questo nuovo inizio. Il secondo, invece, si è ripreso il suo posto nello spogliatoio, che aveva lasciato con l’arrivo dell’estate. Il suo prestito dal Leeds era scaduto e Mourinho ha deciso di rinnovarlo, concludendo l’accordo col club inglese.

José vorrebbe poter incontrare il prima possibile i prossimi calciatori della sua rosa, ma dovrà ancora aspettare i ritorno di Tiago Pinto dalle vacanze che si è concesso. Tra i pensieri dello Special One, però, non ci sono solo i giocatori in entrata, ma anche quelli in uscita, con molti club che bussano alla porta giallorossa per chiedere di Dybala.

Dybala e il rinnovo: il piano per eliminare la clausola

L’attaccante argentino ha attirato l’attenzione del Chelsea, con Mauricio Pochettino che lo vorrebbe per blindare il reparto offensivo. Dopo le diverse partenze di queste settimane, i Blues si ritrovano con un attacco piuttosto spolpato e vorrebbero inserire tutto il talento della Joya.

La possibilità di perdere il trentenne di Laguna Larga mette paura alla Roma e ai suoi tifosi che non vorrebbe rinunciare a lui. Per riuscire a trattenerlo, come riporta il Corriere dello Sport, i giallorossi dovrebbero alzare lo stipendio che a partire dal primo luglio è tornato sui 4.5 milioni. Per eliminare la clausola sull’addio, i giallorossi vogliono alzare l’ingaggio del giocatore a 6 milioni aggiungendo anche un anno di contratto (quindi fino al 2026).