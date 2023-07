Roma, parte il raduno a Trigoria: il programma

Oggi al centro sportivo di Roma Sud ci saranno i giocatori che torneranno ad allenarsi dopo le vacanze estive di fine stagione

Finalmente il 10 luglio è arrivato e da oggi parte il raduno della Roma che si ritroverà al centro sportivo Fulvio Bernardini per preparare l’estate. Dopo settimane di vacanze, tutti i calciatori faranno ritorno per cominciare a gettare le basi della preparazione atletica. Come ogni anno, si riparte sempre da Trigoria, dove Mourinho può abbracciare e dare il benvenuto a qualche volto nuovo arrivato dal calciomercato.

Uno di questi è Diego Llorente, che non è un vero e proprio volto nuovo da quelle parti, visto che ha vestito questa maglia nei mesi scorsi. Lo spagnolo ha deciso di tornare in giallorosso dopo la parentesi di gennaio, in cui è approdato in prestito dal Leeds per rinforzare il reparto arretrato. anche quest’estate si è ripetuto lo stesso affare, solo che a cambiare è stata la clausola per il riscatto. Prima era stata fissata dagli inglesi a ben 18 milioni, ora è diventata circa un terzo.

Oltre a lui, Mourinho potrà dare il benvenuto a Houssem Aouar, arrivato a parametro zero dal Lione e presentatosi già con un buon italiano. L’altro nuovo innesto Evan Ndicka, come riporta il Corriere dello Sport, è insieme agli altri nazionali che torneranno a disposizione di José il 17 luglio.

Roma, tutti a Trigoria per il raduno

Mentre il club sta definendo il ritiro in Portogallo, con Albufeira che ripropone la propria candidatura dopo gli anni passati, lo special ne prepara i giocatori in vista del 22 luglio, quando ci sarà la partenza vera e propria. Prima di quella data, ci saranno le amichevoli con la Boreale (15 luglio), squadra dilettantistica in cui ha cominciato a giocare Edoardo Bove, seguita da Ascoli o Ternana il 19.

A partire dalle 8 di oggi i giocatori sono attesi a scaglioni a Trigoria per le visite di rito, ma non tutti dovranno effettuarle. Quindi il vero appuntamento è alle 10 con i test atletici per visualizzare i parametri fisici e la condizione atletica prima di fare sul serio. Fino a mercoledì compreso ci saranno doppie sedute, nel tardo pomeriggio ci sarà il primo vero e proprio allenamento, ma sempre con il pallone – come vuole Mourinho – per renderlo più godibile. Mourinho è stato il secondo ad arrivare, anticipato da Andrea Belotti.