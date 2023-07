Calciomercato Roma, diktat per il colpaccio: trovata la formula

Il general manager sta lavorando per completare al meglio la rosa della Roma in questa finestra estiva di calciomercato

Il calciomercato è un po’ come il denaro, ovvero non dorme mai. La citazione di quel famoso film sul mondo di Wall Street può ben descrivere la situazione che tutti i club vivono in estate, quando cominciano le trattative per rinforzare le rose. La Roma non è da meno degli altri e in queste settimane sta cercando di migliorarsi per raggiungere gli obiettivi fissati da Mourinho e dai Friedkin per le competizioni.

I primi due innesti sono approdati a Tigoria, mentre per il terzo bisognerà aspettare il 17 luglio. Aouar e Llorente sono già a Roma Sud per allenarsi e cominciare a muovere i primi passi con la maglia della Roma. Mentre per il franco-algerino questa è la prima avventura con questa maglia, lo spagnolo è tornato per la sua seconda prima volta dopo l’esperienza di inizio anno. A gennaio, infatti, il Leeds aveva mandato l’ex Real in prestito, con Mourinho che si è convinto e lo ha ripreso.

Proprio lo Special One sta gettando le basi per il futuro e chiede a Tiago Pinto altri giocatori. La difesa dovrebbe stare apposto, visto che è stato preso anche Evan Ndicka e si aspetta solo il ritorno di Marash Kumbulla. Il centrocampo, invece, è una zona delicata dove le gerarchie possono cambiare molto spesso.

Calciomercato Roma, Pinto spera nel via libera

Nella scorsa stagione abbiamo visto diversi giocatori ruotare in mezzo al campo, nonostante le sicurezze fossero due: Bryan Cristante e Nemanja Matic. Mourinho vuole puntare su di loro anche nella prossima stagione, ma vorrebbe completare il terzetto nel centrocampo a cinque con un profilo di livello.

Il nome che interessa di più a Trigoria è quello di Marcel Sabitzer, centrocampista Austriaco classe 1994 che gioca con il Bayern Monaco. Nella passata stagione ha vestito i colori del Manchester United, ma non ha brillato. Come riporta il Corriere dello Sport, Pinto vorrebbe prenderlo in stile Gini Wijnaldum, ovvero in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2025 e il suo ingaggio, circa 6 milioni, verrebbe ammortizzato dal Decreto Crescita. Bisogna solo vedere se il Bayern – che lo considera un esubero – accetterà la proposta, con Pinto che deve accelerare per prendere tutti gli innesti allo Special One.