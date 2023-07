Calciomercato Roma, effetto domino Juventus: scippo a zero

Calciomercato Roma, blitz della Juventus con l’effetto domino. I bianconeri mettono nel mirino il colpo a parametro zero, l’effetto domino è fulmineo.

I club di Serie A riprendono la nuova stagione con i primi ritiri dai propri centri sportivi. Ieri è ripartita la nuova annata anche in casa Roma, con l’appuntamento di Trigoria per i primi calciatori giallorossi. José Mourinho resta in attesa del gruppo dei nazionali, che si aggregherà tra una settimana e da nuovi innesti sul mercato targati Tiago Pinto. Un obiettivo a parametro zero , non solo dei giallorossi, è finito nei radar della Juventus di Massimiliano Allegri.

Contestualmente alla ripartenza della stagione calcistica in Italia si infiamma la sessione di calciomercato estivo in Serie A. Mai come in queste settimane le potenze economiche dell’Arabia Saudita stanno avendo importanti riflessi sul calcio continentale. Le sirene arabe hanno squillato anche in casa Roma, prima sul futuro di José Mourinho poi su quello di Paulo Dybala. Corteggiamenti non andati a buon fine, i due protagonisti resteranno in giallorosso anche la prossima stagione per la gioia dei tifosi romanisti. Un altro volto pronto a sbarcare nel campionato saudita è invece quello di Milinkovic-Savic, il centrocampista serbo è a un passo dall’addio alla Lazio per andare a giocare in Arabia.

Calciomercato Roma, anche il Milan al tappeto: la Juventus piomba su Kamada

L’addio al centrocampista di Sarri cambia anche le strategie delle squadre di Serie A che erano sulle sue tracce. In prima fila c’era la Juventus, che ora sta cercando di ripiegare su nuovi profili dopo aver perso il serbo. E tra le tante opzioni a disposizione dei bianconeri è spuntato anche un nome accostato a più riprese a Roma e Milan nel campionato italiano.

Parliamo del centrocampista giapponese Daichi Kamada, libero a parametro zero dopo la scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. Il classe ’96 sembrava ad un passo dalla firma con la squadra di Stefano Pioli, che ora sembra avere congelato l’operazione. Il calciatore asiatico piace anche alla Roma, che sempre dall’Eintracht ha già prelevato a zero il difensore Ndicka. Ma, secondo quanto riportato da Tuttosport, anche la Juventus lo ha messo nel mirino dopo aver perso Milinkovic-Savic.