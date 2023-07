Calciomercato Roma, gli arabi non mollano: offerta faraonica

Dalla Penisola del Medio Oriente sono arrivate diverse offerte per tanti calciatori europeo, tra cui un obiettivo di calciomercato della Roma

Questa finestra fi calciomercato è tata caratterizzata non dagli assalti della Cina o di qualche situazione particolare. A far discutere tutti i giornali sportivi in questo periodo sono i club della Penisola Araba, che hanno deciso di fare spese folli nel calcio del Vecchio Continente. Sono tanti i campioni che hanno deciso di andare a giocare per questi club, che possono contare su dei fondi infiniti per convincere questi giocatori.

Basti pensare all’offerta presentata a Mourinho a gennaio, quando si parlava di un biennale da 120 milioni. Cifre esorbitanti e che farebbero tremare le gambe a molte persone, ma non allo Special One, che stoicamente ha deciso di rimanere in giallorosso. Stessa cosa hanno fatto Luka Modric e altri calciatori, che hanno preferito rimanere nel calcio che conta anche in questo finale di carriera. Andare a svernare negli Emirati non è una cosa brutta, ma concludere ad alti livelli non ha prezzo.

Visti i diversi no che queste squadre hanno incassato, continua la loro ricerca di nuovi innesti da pagare a peso d’oro. Le loro offerte, infatti, stanno facendo impazzire il mercato, soprattutto per gli ingaggi personali che portano molti ad accettare. L’ultimo di questi potrebbe essere Milinkovic-Savic, interessato all’Arabia.

Calciomercato Roma, l’Al-Hilal vuole ancora Morata

Oltre a lui, anche Paul Pogba potrebbe essere vicino all’addio per l’Arabia Saudita, che vuole fare spese folli anche in Serie A. I due centrocampisti piacciono molto agli sceicchi, così come un obiettivo di calciomercato della Roma per la prossima stagione.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, si tratta di Alvaro Morata, attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid che interessa anche al Milan. L’Al-Hilal è sul giocatore ed ha intenzione di offrirgli un ricco contratto in caso l’affare andasse in porto. Prima di prenderlo, però, c’è da convincere i Colchoneros. Intanto, la Roma e il Milan aspettando l’evolversi della situazione, con Pioli e Mourinho che vorrebbero convincere l’ex Juventus a tornare con loro in Serie A.