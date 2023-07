Calciomercato Roma, rinnovo Dybala: spunta la data

L’attaccante della Roma vuole mettersi al tavolo con la dirigenza in questa finestra di calciomercato per discutere il prolungamento

La Roma continua con il ritiro che è cominciato ieri mattina alle 8. Primo giorno di raduno a Trigoria con la maggior parte dei giocatori che si è presentata al Centro Sportivo di Roma Sud per cominciare ad allenarsi. L’obiettivo è quello di mettere i primi mattoncini in vista della prossima stagione di Serie A, che comincia nella seconda metà di agosto, con la Salernitana ad aprire le danze come lo scorso anno.

All’appello mancano i nazionali, ovvero quei calciatori che sono impegnati con le rispettive rappresentative. Questi dovrebbero approdare a Trigoria la prossima settimana. A dimostrarlo ci ha pensato anche lo stesso Mourinho con uno scatto sui social pubblicato ieri, in cui ha diviso la squadra in due gruppi. Il primo era stato inserito in in un gruppo con scritto 10 luglio, il secondo 17 luglio. Truppa completa, quindi solo il prossimo lunedì.

Chi non è potuto mancare è stato Paulo Dybala, che è tornato dalle vacanze a Ibiza e Miami. L’argentino è uno dei nomi caldi di queste settimane, visto che il suo futuro non è ancora del tutto definito. A dare qualche preoccupazione ai tifosi della Roma e a Mourinho è la clausola sull’addio inserita nell’accordo dello scorso anno.

Calciomercato Roma, Pinto torna dalle vacanze e pensa subito a Dybala

Per facilitare l’addio del calciatore era stata inserita una clausola sulla partenza con cifre veramente irrisorie per il suo talento. Eliminarle è l’obiettivo principale dei discorsi, ma per farlo Tiago Pinto, che è ancora in vacanza, ma per poco, dovrà alzare l’ingaggio del classe 1993.

Come riporta il Corriere dello Sport, Pinto dovrebbe tornare domani dal suo viaggio di relax e dovrebbe fissare l’incontro con l’argentino. L’unico modo per eliminare quella voce sull’addio è portare lo stipendio del giocatore a 6 milioni a stagione. Questa cifra è stata già percepita il primo anno, grazie ai bonus che hanno permesso all’ingaggio di lievitare. Ora, però, Paulo vuole stabilirsi a quelle cifra e c’è da convincere anche Antun.