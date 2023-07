Calciomercato Roma, sorpasso Juventus: pagano gli arabi

I bianconeri vogliono prendere lo stesso obiettivo di calciomercato della Roma che è da diverse settimane nel mirino di Mourinho

Oggi è il secondo giorno del raduno giallorosso, con i giocatori che sono attesi a Trigoria per togliere la ruggine dai muscoli e dalle articolazioni. Preparare al meglio la prossima stagione è fondamentale per i giallorossi, che vogliono raggiungere gli obiettivi prefissati. La Champions League sfuggita dalle mani nella scorsa stagione è stata un colpo e Mourinho, così come i tifosi, vogliono riscattare l’annata passata.

Per farlo, lo Special One ha intenzione di rinforzare la rosa con degli innesti di livello che andranno a migliorare le varie zone di campo. I primi acquisti sono stati fatti per il reparto arretrato, dove sono arrivati ben due innesti. Si tratta di Evan Ndicka e Diego Llorente. Il primo è approdato a parametro zero dopo aver concluso la sua avventura con l’Eintracht Francoforte. Il secondo, invece, è un vecchio pallino del tecnico di Setubal ed è arrivato qui in prestito dal Leeds, che lo ha ceduto dopo la retrocessione,

L’attacco è di sicuro il reparto più delicato perché ha un bisogno urgente di nuovi innesti. Nella scorsa stagione le punte non hanno mai brillato e hanno segnato molto poco. Per di più, nell’ultima giornata di campionato Tammy Abraham ha subito la rottura del legamento crociato, che lo costringerà a stare fuori per molto tempo.

Calciomercato Roma, i bianconeri vogliono De Paul

Oltre a un attaccante, però, Mourinho vorrebbe anche un centrocampista centrale per andare a rimpolpare il reparto dopo la partenza di Gini Wijnaldum. Trovare i profili giusti per rinforzare la linea mediana non è facile, ma Pinto ha messo nel mirino diversi giocatori.

Uno di quelli che è salito alla ribalta nell’ultimo periodo è Rodrigo De Paul, in rotta con l’Atletico Madrid. su di lui hanno posato gli occhi i giallorossi, ma come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è anche la Juventus. Pogba, infatti, si sta lasciando convincere dalle sirene arabe e per questo i bianconeri vogliono trovare un sostituto. Tra i nomi nel mirino di Giuntoli c’è anche l’argentino che potebbe lasciare Madrid in questa stagione. Aspettarsi un assalto è facile, ma difficilmente Pinto resterà a guardare.