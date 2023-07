Colpaccio Amrabat, esulta Mourinho: doppio via libera Roma

L’allenatore della Roma può sorridere visto che un intreccio di calciomercato potrebbe portargli l’obiettivo tanto richiesto a Pinto

L’estate avanza e si fa sempre più matura, il caldo aumenta e i condizionatori cominciano a fare gli straordinari. In una Roma che comincia a sentire la morsa del caldo, c’è chi nonostante tutto continua a sorridere, soprattutto a Trigoria. Non si tratta delle temperature leggermente più fresche a Sud della Capitale, ma di nuovi scenari che potrebbero accontentare José Mourinho nelle prossime settimane.

Lo Special One, infatti, vorrebbe ottenere il prima possibile i rinforzi della rosa, in modo da lavorare con loro e preparare sin da subito la prossima stagione. Riuscire a svolgere gran parte del ritiro insieme a tutti gli innesti, infatti, è fondamentale per ogni allenatore e Mourinho spera di poterlo fare presto. Il tecnico giallorosso, infatti, sta aspettando che il suo braccio destro Tiago Pinto torni dalle vacanze per fare il punto della situazione.

In difesa sono arrivati due nuovi giocatori, ovvero Evan Ndicka e Diego Llorente, mentre a centrocampo è stato preso a parametro zero Houssem Aouar. In attacco non è arrivato ancora nessuno, ma i contatti con gli obiettivi di calciomercato continuano. Il gm, infatti, spera di convincere presto il West Ham o l’Atletico Madrid per Scamacca e Morata.

Calciomercato Roma, doppio assist a Mourinho da Amrabat

Il solo arrivo di Aouar, però, non accontenta Mourinho che vorrebbe almeno un altro innesto nella linea mediana, magari una mezzala di inserimento che possa garantire sia fisicità che dinamismo. Per questo ha messo nel mirino due profili che sono in uscita dai rispettivi club.

Si tratta di Scott McTominay, centrocampista scozzese del Manchester United, e Marcel Sabitzer, mezzala in uscita dal Bayern Monaco. Come riporta Florian Plettenberg, il destino dei due è legato con un filo alla Fiorentina. Sì perché i due club sono sulle tracce di Sofyan Amrabat, che dopo il bel Mondiale in Qatar è pronto a lasciare la Viola e fare il salto di qualità. I Red Devils, poi, hanno anche intrapreso i primi discorsi col gicoatore.

I due club continuano a trattare con il club di Commisso e in caso di fumata bianca, scegliere una o l’altra squadra aiuterebbe comunque Pinto e Mourinho. Prendere Amrabat, infatti, significherebbe chiudere la porta definitivamente a McTominay e Sabitzer, che sarebbero ancora più liberi di lasciare il proprio club.