Quinta italiana in Champions: l’UEFA ha detto sì

La UEFA vara la rivoluzione per la Champions League e presenta importanti novità. La svolta porta una quinta squadra italiana nella massima competizione

La UEFA si prepara a varare l’ennesima rivoluzione intorno alla Champions League. Tra le tante novità in arrivo ce n’è una che impatterebbe sul campionato italiano in maniera evidente. Può cambiare tutto per la Serie A grazie alla nuova rotta intrapresa dalla federazione calcistica europea. Tra le tante novità attese nei prossimi mesi una può sorridere alle squadre di club italiane, ecco tutti i dettagli.

La UEFA sta lavorando ad una nuova rivoluzione totale che coinvolge i trofei calcistici continentali. Nella giornata di ieri erano filtrate le prime novità, con l’abolizione delle retrocessioni tra le varie competizioni. Tema sul quale José Mourinho aveva spinto in prima fila per la cancellazione, parlando dei famosi ‘squali‘ provenienti dalla Champions nella scorsa edizione dell’Europa League. Ma l’abolizione dei passaggi tra le varie competizioni non è l’unica novità importante che andrà ad impattare sui nuovi tornei continentali. La UEFA ha infatti deciso di cambiare il formato della Champions League, allargandolo a 36 squadre partecipanti rispetto alle attuali 32.

Rivoluzione Champions League e svolta UEFA: un nuovo posto per la Serie A

Quattro posti in più a disposizione dei club europei a partire dalla stagione 2024/25. E per la Serie A si aprono le porte di una vera e propria svolta nella massima competizione calcistica continentale. Due dei quattro posti in più a disposizione in Champions League verrà deciso in base alle migliori performance collettive delle federazioni l’anno precedente.

Semplificando il tema la Serie A, qualora risultasse tra le prime due federazioni europee nella stagione precedente, avrebbe un posto in più in Champions League, il quinto in classifica accederebbe quindi alla massima competizione europea. Il cammino di quest’anno, con le tre finali raggiunte, vedrebbe proprio il campionato italiano aggiudicarsi un posto in più nella Champions League. La svolta UEFA avrebbe dunque effetti immediati sulla prossima stagione, con la Roma che sogna di vendicare la beffa subita contro il Siviglia nella finale di Budapest valida per la scorsa Europa League. A riportare la notizia è stato il portale ‘Calcioefinanza.it’ .