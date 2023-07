“Amrabat vicino alla Roma”: bomba improvvisa

Pinto ha sorpreso tutti con l’affare di calciomercato che potrebbe definirsi in queste ore, con la Roma che sbaraglia le concorrenti

Il riposo del guerriero non dura mai tanto, lo sa bene Tiago Pinto che sta tornando dalle piccole vacanze che si era concesso in Portogallo. Il general manager ha deciso di tornare nella sua terra per staccare, non definitivamente, dai compiti di calciomercato della Roma. Il gm ex Benfica, infatti, ha continuato con il suo lavoro per accontentare Mourinho e permettergli di raggiungere gli obiettivi fissati per la prossima annata.

Uno dei punti presenti sulla lista dello Special One in vista dell’inizio della prossima stagione è quello di ottenere un altro centrocampista centrale. L’obiettivo sarebbe quello di aumentare il livello di qualità all’interno del reparto, che è già colmo di giocatori importanti come ad esempio Matic e Cristante, a cui va aggiunto Pellegrini. Nelle scorse settimane, poi, è approdato anche Houssem Aouar in mediana, sempre per migliorare la situazione.

L’allenatore giallorosso, però, non è ancora soddisfatto e vorrebbe ottenere un altro innesto. Per questo motivo Tiago Pinto ha scandagliato il panorama e individuato diversi profili che possono fare a caso del tecnico di Setubal. I nomi nella lista, infatti, sono diversi e si va da Kamada a Sabitzer.

Calciomercato Roma, la rivelazione del Mondiale a un passo

In mezzo a questi ci sono tanti altri giocatori, come ad esempio Scott McTominay e Fred del Manchester United. Negli ultimi giorni, poi, è salito alla ribalta un altro nome che fa molto gola a José Mourinho: si tratta di Sofyan Amrabat, centrale della Fiorentina, che ha gicoato molto bene al Mondiale in Qatar.

Il marocchino è nel mirino del Bayern Monaco e del Manchester United, ma secondo Radio Radio il calciatore è molto vicino alla Roma. Un ribaltamento di fronte che nessuno si aspettava e che sorprende molti appassionati del campionato italiano. Bisogna vedere se Pinto riuscirà a convincere la Fiorentina a lasciarlo partire, così come convincere il giocatore, che ha attirato diversi big club.