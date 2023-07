Calciomercato Roma, fa tutto Mourinho: trattativa riaperta

L’allenatore della Roma ha deciso di scendere in campo per convincere un obiettivo di calciomercato ad approdare nella Capitale

Da quando è arrivato nella Capitale, la Roma ha fatto un salto di qualità con Mourinho, non solo sul piano dei risultati. La squadra, infatti, ha ottenuto un livello di appeal che mai era riuscito ad avere negli anni passati. L’approdo dello special One ha fatto ottenere un grande fascino ai giallorossi, che sono riusciti a sfruttarlo per il calciomercato. Lo scorso anno, infatti, diversi giocatori hanno scelto la proposta romanista dopo aver parlato proprio con il tecnico.

Sono state diverse le occasioni in cui l’allenatore ha chiamato al telefono calciatori come Paulo Dybala e Nemanja Matic. Il primo ha avuto un trattamento anche speciale da parte dei Friedkin, che hanno deciso di dargli un passaggio sul loro aereo personale fino al Portogallo, dove si stavano allenando i giallorossi. Anche in questa stagione il tecnico vuole giocare un ruolo da protagonista e aiutare Tiago Pinto, che si sta muovendo per accontentarlo.

I calciatori nel mirino sono tanti e si va dal centrocampo all’attacco. Il reparto avanzato sta vivendo una situazione delicata visto l’infortunio di Tammy Abraham, l’attaccante non tornerà prima di febbraio e per questo motivo il general manager ha individuato diversi nomi appetibili. Il primo è quello di Scamacca, seguito da Alvaro Morata e Taremi.

Calciomercato Roma, Mourinho a contatto con l’entourage

Anche per la linea mediana i nomi sono diversi, visto che l’affare per Davide Frattesi è saltato, con l’Inter che si è fatto avanti e lo ha preso beffando tutte le concorrenti. Gli calciatori nel mirino sono Sabitzer, Kamada e McTominay, con l’austriaco che piace più di tutti.

L’ultimo calciatore che si è aggiunto alla lista è Fred, centrocampista brasiliano del Manchester United. Come riporta 90min.com, l’ex Shakthar Donetsk piace molto a Mourinho che ha deciso anche di fare la sua parte. Il portoghese, infatti, ha avuto contatti con l’entourage del giocatore per sondare il terreno e capire le sue intenzioni per un approdo nella Capitale. I Red Devils chiedono 25 milioni e su di lui ci sono anche gli arabi e il Fulham, che ne ha offerti 15.