Calciomercato Roma, Pinto accelera e alza l’offerta

Il general manager della Roma ha deciso di accelerare e accontentare Mourinho con l’assalto all’obiettivo di calciomercato estivo

José Mourinho continua con il suo raduno a Trigoria in vista del ritorno dei nazionali. L’allenatore romanista, infatti, abbraccerà il gruppo completo solamente a partire dalla prossima settimana, quando i vari Pellegrini, Cristante, Bove, Rui Patricio e altri torneranno per il ritiro. Fino a quel momento ci saranno solo pochi giocatori al Fulvio Bernardini, dove non possono essere utili neanche Marash Kumbulla e Tammy Abraham.

I due, infatti, hanno subito un infortunio importante alle ginocchia, con il difensore centrale albanese che dovrebbe tornare a novembre. Peggiore, invece, la situazione dell’attaccante inglese, che in questa stagione non ha brillato. Anzi, in molti speravano di rivederlo sui ritmi dello scorso anno, o anche un po’ meno, invece hanno assistito a una stagione giocata piuttosto sotto tono dall’ex Chelsea. I gol in Serie A sono stati solo 8, con tante occasioni sbagliate.

Nell’ultima giornata contro lo Spezia, poi, il numero 9 romanista è stato costretto a lasciare il campo in anticipo rispetto ai programmi di Mourinho, Dopo un quarto d’ora dall’essere entrato, Tammy ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro dopo aver appoggiato male il piede dopo un salto.

Calciomercato Roma, Pinto fa sul serio per Scamacca

Per sostituirlo, Pinto e Mourinho si sono attivati e hanno individuato tre nomi che fanno al caso della Roma. Il primo è quello di Taremi, il meno caldo dei tre, il secondo è quello di Alvaro Morata, mentre quello più caldo di tutti e che manda chiari messaggi ai giallorossi è quello di Gianluca Scamacca.

L’attaccante di Fidene è in forza al West Ham e vorrebbe tornare in giallorosso nella prossima stagione. L’avventura a Londra non lo ha convinto e per questo spera di giocare in Italia. Come riporta Calciomercato.com, Pinto ha deciso di alzare l’offerta del prestito oneroso agli Hammers in queste ore. Gli inglesi sperano di ottenere almeno l’obbligo di riscatto per la qualificazione in Champions, ma per ora devono accontentarsi di questo.