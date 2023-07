Calciomercato Roma, poker per Mourinho: scatta l’ultimatum

Calciomercato Roma, poker d’acquisti per Mourinho che ha già fissato una deadline. Ecco entro quando vorrebbe gli innesti

Quattro colpi. Mourinho ha le idee chiare e secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina avrebbe fatto queste richieste a Pinto, di ritorno dalle vacanze in Portogallo. Quattro colpi, ben chiari nella testa dello Special One: parliamo di un esterno, di un centrocampista e di due attaccanti.

Andiamo con ordine, partendo da quello che ovviamente sembra davvero essere il colpo più vicino. La corsia di destra dovrebbe essere presto occupata da Kristensen del Leeds, che dovrebbe arrivare in prestito secco per una sola stagione. Il danese classe 1997 non rimarrà in Inghilterra dopo la retrocessione e presto si potrebbe unire all’ex compagno di squadra ai Whites Llorente. Insomma, sembra tutto fatto.

Calciomercato Roma, la situazione

In mezzo al campo il profilo che piace è quello di Sabitzer, in uscita dal Bayern Monaco dopo essere rientrato alla fine del prestito al Manchester United. Il suo “Buongiorno” su Instagram, in italiano, ha acceso le fantasie dei tifosi della Roma. Un colpo che si potrebbe chiudere sulla base di 15milioni di euro. Le alternative, che non convincono per diversi motivi sono Renato Sanches e Kamada. Il primo non piace così tanto per quelli che sono i continui problemi fisici, il secondo invece perché occupa un ruolo che al momento è coperto.

Infine in attacco: Mourinho vorrebbe Morata ma Pinto pensa a Scamacca, forte anche della volontà del giocatore ribadita clamorosamente nell’intervista uscita questa mattina sulla Gazzetta dello Sport. Lo spagnolo è il preferito dello Special One, ma il gm ha altre idee in testa per il ruolo di prima punta. Morata si ridurrebbe anche l’ingaggio pur di tornare in Italia, ma adesso la priorità è il centravanti del West Ham. Mourinho, comunque, ha una certa fretta: vorrebbe averne almeno uno entro il prossimo 20 luglio, o giù di lì, quando iniziera il ritiro in Portogallo. Lavorare con il solo Belotti in un momento così importante della stagione non sarebbe di certo il massimo.