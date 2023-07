Calciomercato Roma, scaricato dal club: via libera Pinto

Il general manager della Roma può sfruttare la situazione e tentare l’assalto definitivo all’obiettivo di calciomercato

La Roma continua a rincorrere gli ultimi obiettivi di calciomercato che José Mourinho chiede per rinforzare la rosa. Il tecnico portoghese ha già potuto abbracciare nei giorni scorsi ben tre innesti che sono arrivati su sua diretta richiesta. Si tratta di Houssem Aouar, Evan Ndicka e Diego Llorente. Il primo andrà ad aggiungere qualità a centrocampo, mentre gli ultimi due sono stati presi per migliorare la situazione nella linea mediana.

Sulla lita delle cose da fare, o meglio dei giocatori da prendere, ci sono ancora tre voci per Tiago Pinto. La prima riguarda sempre il centrocampo, dove Mourinho vorrebbe un giocatore di livello per andare ad alzare in modo significativo il livello del reparto. La seconda voce, invece, riguarda l’attacco dove lo Special One vorrebbe avere due innesti anche alla luce dell’infortunio di Tammy Abraham, che tornerà in primavera.

Per sostituire l’inglese, il tecnico di Setubal ha messo nel mirino due nomi importanti che vorrebbe portare in giallorosso. Il primo è quello di Gianluca Scamacca, attaccante italiano del West Ham, che è in uscita dal club londinese. In questa stagione ha giocato con gli Hammers, ma anche la sua stagione non si è conclusa nel migliore dei modi.

Calciomercato Roma, affare congelato: Pioli si defila

L’ex Sassuolo, infatti, ha subito la rottura del menisco e ha passato gli ultimi mesi a recuperare dallo stop. L’altro nome nel mirino della Roma è quello di Alvaro Morata, attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid. Il giocatore, però, piace anche al Milan, che sta cercando un vice Giroud.

Un importante aggiornamento sulla situazione è stato dato da Beatrice Sarti a TvPlay, canale Twitch di Calciomercato.it: “Morata ‘congelato’ dal Milan è l’aggettivo giusto. Credo che in questo momenti sia molto difficile perché comunque l’Atletico non vuole 10 mln, a quella cifra era un’occasione, ma sono pochi. Il suo ingaggio è importante, credo che in questo momento il Milan farà altro, penserà ad altro. Morata forse si farà se ci sarà modo di trovarsi ad un punto di incontro, ma credo più avanti. Non mi sentirei di escluderla del tutto“.

Non perderti le ultime news, segui TvPlay sui canali Facebook, Instagram e TikTok e rimani sempre aggiornato sul mondo del calcio!