Calciomercato Roma, svolta nell’affare: ecco la nuova offerta | ASRL

Calciomercato Roma, la trattativa ha superato la precedente fase di stallo: la nuova proposta è già arrivata. Ecco i dettagli.

Scandagliare il mercato in entrata, capire eventuali quali soluzioni potranno riaprirsi in uscita: due binari le cui connessioni stanno orientando la sessione estiva di calciomercato della Roma.

Dopo aver piazzato i colpi Aouar, Ndicka e Llorente, Tiago Pinto sta infatti valutando diverse situazioni in entrata, con i profili di Sabitzer e Scamacca che scalderanno e non poco la rovente stata giallorossa. Allo stesso tempo, però, il GM della Roma vuole mettere a segno altre cessioni per poter avere a disposizione un buon tesoretto da reinvestire. Tra i diversi profili in uscita, occhio all’evolvere della situazione legata a Bryan Reynolds: il terzino statunitense della Roma sembrava ad un passo dall’addio qualche settimana fa, ma l’affare con il Westerlo aveva subito dei rallentamenti.

Calciomercato Roma, affare Reynolds: trattativa riaperta con il Westerlo

Secondo quanto raccolto da asromalive.it, però, la trattativa tra la Roma e il Westerlo per la cessione del terzino statunitense è ripresa. Il club belga è ritornato alla carica per Reynolds ritoccando le iniziali offerte presentate ai giallorossi. Negli ultimi contatti avuti con la Roma, il Westerlo ha messo sul piatto un’offerta da 3.5 milioni di euro a cui aggiungere il 20% sulla futura rivendita del calciatore.

Legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2025, Reynolds potrebbe dunque fare nuovamente le valigie. Dopo una fase di stallo della trattativa, il club belga è ritornato alla carica per provare a chiudere l’operazione Reynolds in tempi relativamente brevi. Reduce da una buona stagione proprio tra le fila del Westerlo, l’ex laterale del Dallas aveva calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa. Alla fine, però, l’irruzione della compagine belga ha fatto saltare il banco, imprimendo quella che sembrava configurarsi come la svolta decisiva. Staremo a vedere se i nuovi contatti alla fine porteranno alla fatidica fumata bianca.

Daniele Trecca