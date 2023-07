Cessione improvvisa in Serie A: Pinto sbloccato

Calciomercato Roma, fari puntati sulle manovre di Tiago Pinto. Il portoghese continua nel suo lavoro sia in entrata che in uscita, un esubero può salutare i giallorossi.

Prende corpo la Roma in vista della prossima stagione, la terza a guida José Mourinho. Lunedì ha avuto il via il raduno pre-stagionale a Trigoria e lo Special One resta in attesa di novità dal calciomercato estivo. Occhio quindi alle strategie di Tiago Pinto, il connazionale del tecnico romanista è molto attivo sia in entrata che in uscita. Sembra già definito il quarto innesto per il manager giallorosso, con l’arrivo imminente di Rasmus Kristensen dal Leeds. Mentre in Serie A si apre una nuova trattativa con la cessione a sorpresa di uno degli esuberi.

Mentre è in arrivo il quarto rinforzo per José Mourinho si aprono nuovi scenari anche in uscita in casa Roma. Il terzino Rasmus Kristensen è atteso a stretto giro di posta nella Capitale, per firmare un contratto annuale con la squadra giallorossa. Il danese arriverà dal Leeds con la stessa formula di Diego Llorente, prestito secco per una stagione. Restano da piazzare diversi esuberi per Tiago Pinto da qui alla fine della sessione estiva di calciomercato. Uno di questi, di rientro dal prestito in Serie A, è finito sul taccuino di un’altra squadra italiana e la fumata bianca può arrivare all’improvviso.

Calciomercato Roma, Pinto piazza gli esuberi: Shomurodov in orbita Lecce

Parliamo di Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko reduce da un non esaltante prestito allo Spezia. Con la maglia dei liguri il classe ’95 è sceso in campo in 15 occasioni, trovando una sola rete. La squadra guidata prima da Luca Gotti e poi da Leonardo Semplici alla fine è stata condannata alla retrocessione in Serie B, perdendo lo spareggio contro l’Hellas Verona.

Shomurodov è dunque tornato alla base, ma solo di passaggio. L’uzbeko sembra finito in cima alla lista dei desideri di un’altra squadra di Serie A. Parliamo del Lecce, guidato la prossima stagione da Roberto D’Aversa. I salentini, secondo quanto evidenzia la ‘Gazzetta dello Sport’, avrebbero messo l’ex Genoa nel mirino. Un nuovo assist improvviso per Tiago Pinto in uscita.