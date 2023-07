Fuori dai convocati: firma subito con la Roma

Si accende il calciomercato estivo in casa Roma. In arrivo il quarto colpo in entrata per mister Mourinho, l’ultimo indizio parla chiaro. È fuori dai convocati per l’amichevole di oggi.

Un altro innesto in arrivo in casa giallorossa, il quarto del calciomercato estivo targato Tiago Pinto. Il manager portoghese è tornato a Roma, mentre José Mourinho da lunedì ha ripreso a lavorare con la squadra a Trigoria. Nelle prossime ore il tecnico portoghese si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo proveniente dall’Inghilterra. Il calciatore non è stato convocato per l’amichevole di oggi pomeriggio, è atteso a stretto giro di posta nella Capitale per la firma

Il quarto colpo in entrata è sempre più vicino per la Roma di José Mourinho. Lo Special One ha ripreso la nuova stagione con il ritiro di Trigoria, ed attende il gruppo dei nazionali la prossima settimana. In uno scatto su Instagram il portoghese aveva anche condiviso una lavagna tattica con l’elenco dei calciatori disposti per ruolo. Ora un altro tassello si aggiungerà all’elenco, è in arrivo il quarto rinforzo per la prossima stagione. Ancora una volta Tiago Pinto pesca in Inghilterra, rinsaldando i rapporti di mercato con il paese d’oltremanica. Dopo aver definito il nuovo prestito di Diego Llorente ora è partita l’attesa per la firma di Rasmus Kristensen.

Calciomercato Roma, il terzino Kristensen in arrivo: salta l’amichevole del Leeds

Terzino destro danese classe ’97, arriva con la medesima formula del difensore centrale spagnolo. Il Leeds, che la scorsa stagione è retrocesso dalla Premier League, cede i due calciatori in prestito secco alla Roma. L’ultimo indizio proveniente dall’Inghilterra è il preludio allo sbarco in Serie A per l’ex Salisburgo.

Rasmus Kristensen non è stato convocato per l’amichevole che il Leeds disputerà tra poche ore contro il Manchester United. Il terzino danese, come sottolineato su Twitter da Checco Oddo Casano, potrebbe sbarcare domani a Roma. Il laterale saluta il Leeds dopo una sola stagione, in cui è sceso in campo in 23 occasioni siglando 2 reti. Il suo arrivo potrebbe anticipare un addio sulla corsia di destra, il primo tra gli indiziati rimane Rick Karsdorp, anche se l’olandese sembra volersi giocare le sue chance in vista della prossima stagione.