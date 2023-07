Dybala, Matic e gli scarpini ‘volanti’: il siparietto fa il giro del web

In questi giorni la Roma si sta allenando a Trigoria per il raduno e Dybala ha dato vita a uno scherzo simpatico insieme a Matic

In questi giorni i giocatori sono a Trigoria per svolgere il raduno in vista del ritiro. Tutti coloro che non sono con le rispettive nazionali hanno risposto alla convocazione di Mourinho per cominciare a togliere un po’ di ruggine dalle articolazioni. L’obiettivo è cominciare sin da subito a riprendere il ritmo partita e il fiato, che dopo qualche settimana di vacanze potrebbe mancare, anche se di solito i giocatori si tengono in allenamento.

Al gruppo si sono uniti anche due nuovi innesti. Si tratta di Houssem Aouar e Diego Llorente, con il primo che è approdato nella Capitale a parametro zero. Dopo aver deciso di non prolungare il suo contratto con il Lione, il franco-algerino ha deciso di accettare la proposta di Tiago Pinto, che lo ha strappato alle concorrenti già diversi mesi fa. Durante il campionato, infatti, era circolata la notizia delle visite mediche del classe 1998 a Roma in gran segreto.

Il secondo, invece, non è un vero e proprio volto nuovo a Trigoria, visto che ha giocato con questa maglia nei mesi scorsi. Da gennaio in poi, infatti, il calciatore era stato preso da Tiago Pinto per migliorare il reparto arretrato di Mourinho. Il Leeds aveva accettato di lasciarlo partire con un diritto di riscatto molto alto. Stavolta però i gialloblù hanno abbassato le richieste.

Dybala-Matic, siparietto in allenamento: volano gli scarpini

Il clima che si respira a Trigoria è di sicuro rovente visto le temperature che ci sono a Roma in questi giorni. In campo, invece, l’atmosfera è molto distesa e rilassata, nonostante le sedute estive siano sempre le più pesanti, proprio per la difficoltà di ritrovare la forma fisica.

A dimostrare quanto il gruppo sia coeso, ci sono i video di Dybala e Matic, che hanno instaurato una grande amicizia in questi mesi. Come si vede sul profilo social della società giallorossa, i due hanno dato vita a un simpatico siparietto in campo. Il serbo portava degli scarpini in mano per uscire dal campo, così Paulo ha pensato bene di fargliene cadere uno. Per vendicarsi Nemanja ha tirato una delle scarpe verso l’argentino, mirando ai piedi dopo un momento di esitazione. L’argentino, visto lo scarpino a terra lo ha preso e lanciato lontano, scappando poi velocemente verso l’uscita, con Matic che lo ha rincorso cercando vendetta. Il tutto si è svolto e concluso tra grandi risate, soprattutto dei compagni.