Mazzata UFFICIALE della Fifa: saltano tutti gli acquisti

Mercato bloccato dalla FIFA, ma la soluzione è vicina: trema l’Arabia Saudita in particolare la squadra di Cristiano Ronaldo

Mercato bloccato, ma con una soluzione pronta ad essere trovata. Di certo c’è però una cosa: con tutti i soldi che girano da quelle parti per tutti è assai difficile fare mercato per cercare di completare la propria rosa. In Arabia Saudita, la Saudi Pro League, sta facendo di tutto per strappare i migliori talenti e rendere appetibile il proprio campionato. E purtroppo fino ad oggi ci è riuscita senza particolari problemi.

E lì, dall’altra parte del Mondo, ci potrebbe finire anche Zaniolo – con incasso anche per la Roma – che sarebbe entrato nel mirino dell’Al Ahli. Di certo, almeno secondo quanto riportato dal giornalista Ben Jacobs, non ci sarebbe nessuna possibilità che Zaniolo possa finire all’Al Nassr, la squadra dove gioca Ronaldo per intenderci, visto che avrebbe il mercato bloccato dalla FIFA. Il motivo? Non ha pagato i bonus al Leicester.

Mercato bloccato dalla FIFA, la situazione dell’Al Nassr

Secondo quanto raccontato la FIFA avrebbe bloccato il club saudita per non aver pagato i bonus dovuti al Leicester come accordo nel trasferimento di Musa. Tra il 2018 e il 2020 il giocatore avrebbe attivato la bellezza di 460mila euro aggiuntivi che ancora non sono stati pagati dal club, nonostante una sentenza a favore del Leicester da parte del Cas.

Tutto questo è successo prima che il Fondo PIF prendesse il controllo del club, e secondo fonti interne è stato assicurato che la nuova proprietà nello spazio di poco tempo verserà quando dovuto al club inglese promettendo che queste cose non succederanno più nel corso dei prossimi anni. Casi di questo genere, comunque, spiega ancora Jacobs, fino al momento sono stati molto comuni in tutta la Saudi Pro League. Una situazione che quindi qualche malumore in futuro lo potrebbe creare, a meno che non ci sia un intervento come in questo caso della FIFA che rompe in un certo qual modo il giocattolo.