Totti ha un altro gioiellino per la Roma: subito da Mourinho

Francesco Totti porta un nuovo gioiellino alla corte di José Mourinho. Il calciatore si sta già allenando con la Roma a Trigoria nel raduno pre-stagionale

Il nome di Francesco Totti torna d’attualità nella Roma del presente. Il mai dimenticato Capitano giallorosso, bandiera e simbolo della Roma nella sua carriera, ha un nuovo gioiellino per il tecnico portoghese. Il giovane calciatore è stato aggregato alla prima squadra, le ritiro estivo di Trigoria. José Mourinho lo ha promosso tra i grandi, ora nel futuro può arrivare anche il balzo in prima squadra con l’esordio ufficiale.

Da lunedì è ripresa la nuova stagione della Roma, la terza con José Mourinho sulla panchina giallorossa. Il secondo anno della gestione Special One è stato caratterizzato dal lancio di tanti gioiellini provenienti dal vivaio del club. Tre di questi sono stati ceduti nelle scorse settimane dai giallorossi, parliamo di Tahirovic, Missori e Volpato. Gli ex Primavera sono stati utili a raggiungere il traguardo delle plusvalenze per Tiago Pinto, ora un nuovo giovanissimo si affaccia in prima squadra. In contemporanea con la partenza del ritiro di Trigoria il tecnico portoghese ha lanciato evidenti segnali sui propri social network. Uno coinvolgeva direttamente Paulo Dybala, mentre prima lo Special One aveva mostrato la lavagna tattica con l’elenco dei calciatori a disposizione.

Roma, Mourinho promuove Pagano: il classe 2004 è rappresentato da Francesco Totti

In questo scatto c’erano due gruppi di calciatori, quelli che erano già a disposizione del tecnico e quelli che sarebbero arrivati la prossima settimana. Oltre al volto nuovo, Houssem Aouar, ha catturato l’attenzione di tifosi ed addetti ai lavori la presenze del nome di Riccardo Pagano sulla lavagna.

Centrocampista classe 2004, cresciuto nel Villanova e scelto da Bruno Conti all’età di 9 anni. Dopo aver fatto tutta la trafila con le giovanili giallorosse, indossando la numero 10, ora è stato aggregato in prima squadra da José Mourinho. A curare gli interessi del giovane calciatore è la CT10 Management di Francesco Totti. L’ex Capitano fa da sponsor ad un nuovo gioiellino giallorosso, che lo scorso anno con la maglia numero 10 sulle spalle, ha conquistato la Coppa Italia Primavera. Ora, al pari di Pisilli, potrebbe partire per il ritiro estivo.