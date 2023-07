Calciomercato Roma, decide tutto l’allenatore: colloquio decisivo

Uno degli obiettivi di calciomercato della Roma vuole verificare il suo ruolo nella rosa e per questo ha fissato un incontro col tecnico

Il 17 luglio si avvicina, con i nazionali della Roma che si apprestano a tornare nella Capitale in questi giorni estivi di calciomercato. José Mourinho li sta aspettando a braccia aperte al Centro Sportivo Fulvio Bernardini, dove è andato in scena il ritiro dei giallorossi. Nonostante le temperature proibitive, la Roma ha deciso di allenarsi nella Capitale prima di partire per il Portogallo ed entrare nel vivo della preparazione.

In vista delle sedute ad Albufeira, Mourinho vorrebbe avere tutti i giocatori a disposizione per cominciare a gettare le basi strategiche per la stagione. Riuscire a far apprendere a tutti i volti nuovi i movimenti e gli schemi è fondamentale, soprattutto riuscirci in un tempo ridotto. Permettere ai calciatori già presenti di prendere confidenza con i nuovi compagni di squadra, poi, è molto importate perché permette di avere manovre più fluide ed oliate.

I calciatori che Mourinho vorrebbe sono tre, oltre a Kristensen che dovrebbe approdare in prestito dal Leeds nei prossimi giorni. Per l’attacco ci sono due punte, mentre a centrocampo manca un innesto di livello che possa alzare ancora di più il livello nella linea mediana giallorossa, in cui ci sono elementi come Matic, Cristante e Aouar.

Calciomercato Roma, Mourinho aspetta Tuchel

Per quest’ultimo reparto, i nomi in lista sono diversi e si va da Kamada a McTominay. Il preferito, però, è Marcel Sabitzer, centrocampista austriaco di 29 anni in forza al Bayern Monaco. I tedeschi nella scorsa stagione avevano relegato l’es Lipsia in panchina e per questo lo hanno mandato in prestito al Manchester United.

Ora Pinto e Mourinho vogliono prenderlo, ma prima di lanciare l’assalto c’è da aspettare la decisione di Tuchel. Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico dei bavaresi deve decidere cosa fare con Sabitzer, se tenerlo o lasciarlo partire. I due parleranno la posizione nella rosa del ventinovenne, ma se questo non dovesse far parte dei piani del tedesco allora sarebbe pronto a lasciare il club. In caso la risposta fosse questa, allora Pinto potrebbe tentare l’assalto, potendo usufruire anche del Decreto Crescita.