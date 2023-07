Calciomercato Roma, ha rifiutato la cessione

Calciomercato Roma, la frenata è immediata e vede la cessione rifiutata. Ribaltone lampo per le manovre di Tiago Pinto, ecco cosa cambia per il dirigente giallorosso.

Il calciomercato della Roma sta entrando in una fase decisiva. Tiago Pinto ha messo le mani sul quarto colpo in entrata, che è già in città e domani sosterrà le visite mediche con i giallorossi. Parliamo di Rasmus Kristensen, pronto a firmare con i giallorossi per un anno di prestito secco dal Leeds. In attesa di novità in uscita il dirigente portoghese continua a seguire diverse piste per soddisfare le richieste di José Mourinho, sia in attacco che a centrocampo.

Sistemato il pacchetto difensivo con l’ingaggio a parametro zero di Evan Ndicka, il ritorno di Diego Llorente e la firma imminente di Kristensen, Pinto continua a guardare in entrata. Il dirigente giallorosso cerca nuovi colpi per aumentare la profondità e la qualità della rosa da mettere a disposizione di José Mourinho. Il tecnico portoghese ha ripreso a lavorare con la squadra a Trigoria da questa settimana e rimane in attesa di novità dal calciomercato estivo sia in entrata che in uscita. Il manager ex Benfica è stato segnalato su diverse piste per il settore nevralgico di gioco della squadra giallorossa, ma una pista a centrocampo sembra conoscere una secca frenata.

Calciomercato Roma, frenata Renato Sanches: vuole restare al PSG

I nomi più caldi a centrocampo accostati alla lista dei desideri di Tiago Pinto sono diversi. Dalla suggestione De Paul dall’Atletico Madrid, alla pista Marcel Sabitzer dal Bayern Monaco. Un altro profilo accostato alla coppia portoghese che guida la Roma, con lo zampino di Jorge Mendes, è Renato Sanches dal PSG.

Il centrocampista lusitano però non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il club parigino. Secondo quanto scrive su Twitter il giornalista francese Loic Tanzi, l’ex Lille non vuole lasciare il PSG. Il cronista transalpino sul social network è stato netto: “Renato vuole restare”. Ora la pista che avrebbe portato il classe ’97 alla corte di José Mourinho può conoscere una frenata decisiva, vedendo Pinto tuffarsi su nuovi profili a centrocampo.