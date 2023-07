Calciomercato Roma, lo portano i Friedkin: blitz in Inghilterra

Il presidente della Roma potrebbe fare un regalino a José Mourino, che ha messo gli occhi su un talento del Regno Unito

Un assist di calciomercato potrebbe arrivare direttamente da Dan e Ryan Friedkin. I due, infatti, possono aiutare José Mourinho e Tiago Pinto con un colpo che andrebbe a rinforzare ancora la rosa. In queste settimane sono stati annunciati ben tre giocatori, con uno solo che deve ancora approdare a Trigoria. Si tratta di Evan Ndicka, che si presenterà al Centro Sportivo Fulvio Bernardini solo il 17, insieme agli altri giocatori.

Questi erano impegnati con le rispettive nazionali e faranno ritorno solo la prossima settimana. Ad allenarsi in campo con il resto della squadra, invece, ci sono Houssem Aouar e Diego Llornte. I due sono arrivati senza un esborso di denaro perché il primo è stato preso a parametro zero, mentre il secondo è arrivato in giallorosso in prestito dal Leeds, che lo ha lasciato partire a un prezzo abbordabile. Nell’affare precedente, infatti, lo spagnolo era stato preso sempre a titolo temporaneo, ma con un diritto di riscatto a 18 milioni.

Una cifra molto alta, che ha portato al Roma ad aspettare che le pretese si abbassassero. Il suo innesto, però, è stato necessario per permettere a José di migliorare la difesa, dove è arrivato anche Ndicka. Anche il franco-ivoriano è stato preso senza contratto, dopo che ha deciso di non prolungare con l’Eintracht Francoforte.

Calciomercato Roma, nessun’offerta ma Mourinho è interessato

Migliorare il reparto arretrato è uno degli obiettivi di José Mourinho, che potrebbe vedere uno dei suoi migliori giocatori lasciare la rosa. Si tratta di Roger Ibanez, che da settimane è dato come uno dei papabili per essere ceduto e permettere al club di fare cassa.

Nel mirino dello Special One, intanto c’è anche un altro centrale, si tratta di Jacob Greaves, talento di 22 ani dell’Hull City. Secondo quanto riporta Hulldailymail.co.uk, il ventiduenne è finito nel mirino del portoghese, che potrebbe sfruttare i Friedkin per prenderlo anche se non ci sono vere e proprie offerte. La partnership con l’Hull City, infatti, potrebbe favorire l’affare in futuro permettere ad alcuni giovani di approdare in Inghilterra e viceversa.